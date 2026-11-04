Licencias de conducir de Argentina listas para ser retiradas luego del trámite de renovación.

La Ley Nacional de Tránsito establece que no existe una edad máxima para tener la licencia de conducir en Argentina. Sin embargo, a partir de los 65 años, los conductores deben cumplir con controles de aptitud psicofísica con mayor frecuencia para renovar la vigencia del registro.

El requisito cambia nuevamente después de los 70 años, cuando la evaluación pasa a ser anual. Se trata de un trámite obligatori o para acreditar que la persona mantiene las condiciones necesarias para manejar.

Desde qué edad hay que hacer controles especiales para renovar la licencia

De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito, los conductores no tienen un límite de edad para conservar su licencia, pero deben presentar certificados de aptitud psicofísica según el rango etario.

Licencias de conducir para ser entregadas a los titulares. Municipalidad de San Lorenzo

El cronograma establece las siguientes condiciones:

Entre los 21 y los 65 años: el certificado de aptitud psicofísica debe presentarse cada cinco años.

A partir de los 65 años: la aptitud psicofísica debe constatarse cada tres años.

Después de los 70 años: el control debe realizarse todos los años.

De esta manera, cumplir años no implica perder automáticamente la posibilidad de conducir, aunque sí aumenta la frecuencia con la que se debe acreditar la aptitud para hacerlo .

Qué trámite deben realizar los mayores de 65 y 70 años

Para renovar la vigencia de la Licencia Nacional de Conducir, el titular debe presentar un certificado de aptitud psicofísica. Este documento debe ser emitido por médicos o centros de salud que estén registrados en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La evaluación permite constatar que el conductor conserva las condiciones psicofísicas compatibles con la conducción. En el caso de quienes tienen más de 70 años, el procedimiento debe repetirse una vez por año, mientras que para las personas de entre 65 y 70 años corresponde realizarlo cada tres años.

¿Existe una edad máxima para manejar en Argentina?

La normativa no establece una edad límite para obtener o conservar la licencia de conducir. Por lo tanto, una persona puede continuar manejando después de los 70 años, siempre que cumpla con los controles correspondientes y acredite su aptitud psicofísica.

El requisito central no es alcanzar una determinada edad, sino demostrar que se mantienen las condiciones necesarias para conducir. Por eso, los conductores deben prestar atención a los plazos de renovación y presentar el certificado exigido para mantener vigente su habilitación.