Con noviembre en marcha, las compras vinculadas al hogar comienzan a concentrar parte de las promociones de consumo. En COTO hay descuentos de hasta 50% en determinadas categorías, junto con alternativas de financiación que pueden resultar relevantes para quienes necesitan incorporar o renovar productos antes del cierre del año.

La propuesta reúne beneficios diferentes según el tipo de artículo. Mientras algunos electrodomésticos seleccionados tienen descuentos de hasta 40% en un pago, otros cuentan con una combinación de hasta 35% de descuento, 12 cuotas sin interés y envío bonificado.

En otras categorías, el beneficio alcanza hasta 50% de descuento, aunque se aplica únicamente sobre productos seleccionados. Allí aparecen muebles de exterior, artículos de bazar y productos de limpieza, entre otros rubros relacionados con el equipamiento y mantenimiento de la casa.

Descuentos en electrodomésticos y productos para el hogar

Los electrodomésticos concentran dos alternativas diferentes dentro de las promociones vigentes. Una contempla hasta 35% de descuento, 12 cuotas sin interés y envío bonificado en productos seleccionados, mientras que otra ofrece hasta 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito, también sobre una selección determinada y con envío bonificado.

Electrodomésticos.

La diferencia entre ambas propuestas está principalmente en la forma de pago y el porcentaje máximo informado. Para una compra de mayor valor, las cuotas pueden modificar la forma de distribuir el gasto, mientras que el descuento en un pago apunta a quienes priorizan una reducción inmediata sobre el precio.

El resto de las categorías amplía el alcance de la campaña hacia productos de uso cotidiano. Los seleccionados de muebles de exterior, bazar y limpieza tienen descuentos de hasta 50%, por lo que el porcentaje máximo no representa una rebaja general para todos los artículos incluidos en esos rubros.

Qué promociones siguen vigentes hasta el 8 de noviembre

También se incorporan artículos vinculados con actividades familiares y consumo cotidiano, como los rodados infantiles y determinados productos de librería, que forman parte del grupo con descuentos de hasta 50%. La información disponible no especifica qué modelos o artículos concretos integran cada selección.

La vigencia de estas promociones llega hasta el 8 de noviembre, por lo que se trata de beneficios con una fecha de finalización definida. En el caso de los electrodomésticos, además, el envío bonificado forma parte de las condiciones informadas para las selecciones alcanzadas por esas promociones.

Los porcentajes mencionados corresponden a los máximos comunicados para cada categoría y no implican que todos los productos tengan el mismo descuento. La información disponible tampoco permite establecer precios finales, stock o disponibilidad de artículos específicos, por lo que esos datos no pueden extrapolarse a partir de la promoción general.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.