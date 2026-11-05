El DMV establece los requisitos y documentos necesarios para obtener esta identificación federal.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York establece los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener una licencia de conducir o tarjeta de identificación compatible con REAL ID.

Esta identificación permite abordar vuelos nacionales e ingresar a determinadas instalaciones federales , y para obtenerla los solicitantes deben presentar documentación que permita acreditar cuatro condiciones generales.

¿Cuáles son las condiciones que debe acreditar una persona para obtener un identificación o licencia de conducir que cumpla con REAL ID?

El DMV de Nueva York establece que las personas que deseen obtener una licencia de conducir o tarjeta de identificación compatible con REAL ID deben presentar documentación que permita verificar cuatro condiciones generales:

Identidad. Número de Seguro Social. Residencia en Nueva York. Estatus legal en Estados Unidos.

Además, los documentos deben permitir verificar el nombre legal completo del solicitante. Si este cambió por matrimonio, divorcio u otra razón, se deberán presentar los comprobantes correspondientes.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York establece los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener una licencia de conducir o tarjeta de identificación compatible con REAL ID. Gemini AI | El Cronista USA

¿Qué documentos se pueden presentar para acreditar estas condiciones?

Según el DMV de Nueva York, los solicitantes pueden presentar distintos documentos dependiendo de la condición que necesiten acreditar. Entre los comprobantes aceptados:

Identidad

Pasaporte estadounidense vigente.

Certificado de nacimiento estadounidense.

Otros ID admitidos por el DMV.

Número de seguro social

Tarjeta del Seguro Social.

Otros comprobantes que incluyan el número correspondiente.

Residencia en Nueva York

Extractos bancarios.

Recibos de sueldo.

Facturas de servicios públicos.

Licencia de conducir estatal.

Estatus legal

Pasaporte estadounidense.

Certificado de naturalización.

Tarjeta de residencia permanente.

Otros documentos migratorios válidos.

Para acreditar el domicilio, se deben mostrar dos comprobantes diferentes que muestren la dirección actual en Nueva York y que hayan sido emitido dentro de los últimos 365 días.

¿Cómo se diferencia una REAL ID de una Enhanced ID?

Tanto la REAL ID como la Enhanced ID cumplen con los estándares federales de identificación, pero presentan diferencias en sus funciones y requisitos.

La REAL ID permite abordar vuelos nacionales e ingresar a determinadas instalaciones federales, mientras que la Enhanced ID incorpora una función adicional, ya que permite regresar a Estados Unidos por vía terrestre o marítima desde Canadá, México y determinados países del Caribe.

No obstante, tienen varias diferentes:

REAL ID:

No exige necesariamente ciudadanía estadounidense.

No tiene tarifa adicional.

Se identifica con una estrella.

Enhanced ID:

Exige ciudadanía estadounidense.

Tiene un costo adicional de US$30.

Se identifica con una bandera estadounidense.

¿Para qué es importante tener una identificación que cumpla con REAL ID?

La ley REAL ID fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2005, y estableció estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados.

Desde el 7 de mayo de 2025, las personas mayores de 18 años deben presentar una identificación compatible con REAL ID u otro documento aceptado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para abordar vuelos comerciales nacionales.

Sin embargo, no es obligatorio obtener una REAL ID para conducir en Nueva York, ya que las licencias estándar continúan siendo válidas para manejar vehículos. Tampoco es necesaria para votar, recibir beneficios federales o acceder a servicios médicos.