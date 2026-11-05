La proximidad de fin de año modifica las prioridades de consumo y lleva a anticipar algunas compras vinculadas con regalos. En COTO, las promociones vigentes hasta el 8 de noviembre incluyen categorías que pueden tener relación con las compras navideñas, como juguetes, rodados infantiles y perfumería.

Los beneficios no son iguales en todos los rubros. En juguetes y rodados infantiles seleccionados se informa hasta 50% de descuento, mientras que en determinados productos de perfumería la promoción llega hasta 2x1.

A estas categorías se suman artículos de librería y otros productos que también pueden formar parte de compras para fin de año. En estos casos, el beneficio informado alcanza hasta 50% de descuento sobre productos seleccionados, sin que la información disponible detalle cuáles son los artículos incluidos.

Juguetes y rodados infantiles con hasta 50% de descuento

Los juguetes aparecen entre las categorías con mayor porcentaje de descuento informado. La promoción alcanza hasta 50% en seleccionados, por lo que el porcentaje máximo debe interpretarse como una referencia para determinados artículos y no como una rebaja uniforme sobre todo el rubro.

Los rodados infantiles también forman parte de esta misma categoría promocional. Se trata de un segmento que puede adquirir relevancia para las compras de fin de año, aunque no se informaron modelos, marcas ni precios específicos que permitan determinar qué productos concretos están incluidos.

En paralelo, los artículos de librería seleccionados cuentan con hasta 50% de descuento. La combinación de estas categorías permite identificar distintos tipos de compras que pueden anticiparse antes de diciembre, aunque la promoción no establece que estén destinadas exclusivamente a regalos navideños.

Perfumería y otras promociones para anticipar compras

La perfumería presenta una mecánica diferente: hasta 2x1 en productos seleccionados. En este caso, el beneficio no está expresado como un porcentaje de descuento, por lo que no corresponde traducirlo a una rebaja determinada sin conocer las condiciones particulares de cada artículo.

La campaña también incluye productos para el hogar que pueden quedar fuera del foco de las compras navideñas, pero que forman parte del mismo período promocional. Entre ellos aparecen electrodomésticos seleccionados con hasta 35% de descuento, 12 cuotas sin interés y envío bonificado, además de otra selección con hasta 40% de descuento en un pago.

Todas las promociones mencionadas tienen vigencia hasta el 8 de noviembre, según la información disponible. Los descuentos de hasta 50% y el 2x1 corresponden exclusivamente a productos seleccionados, mientras que no se informaron en detalle los artículos, marcas, precios finales ni stock disponibles, por lo que esos aspectos no pueden determinarse a partir de la campaña general.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.