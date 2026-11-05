El empresario tecnológico argentino Martín Varsavsky sostiene que la ubicación geográfica de Sudamérica podría convertirse en una ventaja estratégica frente a un eventual conflicto bélico de escala mundial.

A partir de esa comparación, Varsavsky considera que la Argentina podría posicionarse como un destino seguro para quienes busquen alejarse de posibles enfrentamientos internacionales. La propuesta llegó incluso al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, durante un encuentro que mantuvieron en Estados Unidos en 2024.

Visa de la tranquilidad: la propuesta de Martín Varsavsky para atraer inversiones

La iniciativa del empresario contempla la creación de una denominada “Visa de la tranquilidad”, un permiso de residencia destinado a extranjeros dispuestos a invertir en el país.

Como referencia, Varsavsky tomó el modelo de la “Visa de Oro” impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump, que contempla un aporte de US$ 5 millones. Frente a ese esquema, planteó una alternativa argentina con un costo de US$ 500.000.

El proyecto también incluiría controles rigurosos sobre los interesados, con el objetivo de comprobar que no tengan antecedentes penales ni vínculos con actividades ilícitas. Según la visión del empresario, el mecanismo permitiría captar capitales extranjeros y, al mismo tiempo, presentar a la Argentina como un territorio alejado de los principales focos de tensión geopolítica.

Visa de la tranquilidad: la propuesta de Martín Varsavsky para atraer inversiones. Web Certuma (imagen retocada con IA)

Qué dijeron Javier Milei y Luis Caputo sobre la propuesta

La relación de Varsavsky con el Gobierno argentino se fortaleció en 2024, cuando acompañó a Javier Milei durante una gira de dos días por Estados Unidos. Tras el viaje, el empresario publicó un video en la red social X en el que elogió el discurso del Presidente ante referentes de las principales compañías tecnológicas.

Fue durante esos encuentros cuando también les presentó a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, su propuesta de crear una “Visa de la tranquilidad”. Según relató posteriormente, ambos funcionarios mostraron interés, aunque al principio les resultó poco habitual considerar la posibilidad de una guerra nuclear como una oportunidad estratégica para posicionar a la Argentina.

Wamani: cómo es el refugio de 32.000 hectáreas que Martín Varsavsky desarrolla en Mendoza

El proyecto Wamani avanzó desde su concepción inicial y comenzó a recibir visitantes a principios de 2026. Se trata de una propiedad de unas 32.000 hectáreas situada en el departamento mendocino de San Carlos, en plena precordillera del Valle de Uco, que combina la idea de un refugio ante una crisis internacional con una propuesta turística vinculada con la naturaleza y la aventura.

A diferencia de lo que podría sugerir su denominación de refugio del fin del mundo, el establecimiento no cuenta con un búnker subterráneo ni con instalaciones militares. Su infraestructura incluye casas prefabricadas, domos geodésicos, paneles solares, caminos internos y una pista de aterrizaje. También dispone de una estación meteorológica y distintas fuentes de agua.

Wamani, Mendoza. Instagram @martinvars

La estancia se encuentra al sudoeste de Pareditas y el acceso se realiza por la Ruta Provincial 101. Su aislamiento geográfico es uno de los principales atributos que destaca Varsavsky, quien considera que la distancia respecto de los grandes centros urbanos y de los principales escenarios de conflicto internacional podría convertirla en una alternativa de resguardo.

El empresario también apunta a desarrollar un esquema de autosuficiencia que permita mantener algunas actividades ante una eventual interrupción de los servicios globales. Entre las iniciativas que analiza figuran la producción de alimentos, la incorporación de ganado y el uso de computadoras alimentadas con energía solar para ejecutar modelos de inteligencia artificial sin depender de servidores externos.