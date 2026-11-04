Las personas que acumulen infracciones y pierdan todos los puntos de su licencia de conducir pueden quedar inhabilitados para manejar durante varios meses. El sistema de scoring, establecido por el Decreto 437/2011 y actualizado por el Decreto 242/2022, contempla sanciones progresivas que llegan a los 180 días de suspensión.

Así está establecido en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, con el objetivo de sancionar a quienes reinciden en conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

El sistema comienza con un total de 20 puntos para cada conductor. A medida que se cometen infracciones contempladas en la reglamentación, se descuentan unidades hasta llegar a cero.

Cuando se produce la pérdida completa, se aplica una inhabilitación temporal y el conductor debe cumplir determinados requisitos para recuperar su licencia.

Cuántos días suspenden la licencia por perder todos los puntos

El Anexo II del Decreto 437/2011 establece distintos períodos de inhabilitación según la cantidad de veces que el conductor haya perdido la totalidad de sus puntos.

La sanción aumenta progresivamente:

Primera pérdida total: 60 días de inhabilitación.

Segunda pérdida total: 120 días sin poder conducir.

Tercera pérdida total : 180 días de inhabilitación.

Cuarta pérdida total y siguientes: el plazo se duplica sucesivamente.

En el caso de las licencias profesionales, los períodos de inhabilitación se reducen a la mitad. Además, los conductores alcanzados por la sanción deben realizar y aprobar los cursos de seguridad vial correspondientes, autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Una vez cumplido el período de inhabilitación y los requisitos establecidos, el conductor recibe nuevamente los 20 puntos en su licencia.

Licencia de conducir. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué infracciones descuentan puntos de la licencia de conducir

El scoring no descuenta la misma cantidad de puntos por todas las faltas. El Decreto 242/2022 actualizó el régimen de infracciones y estableció diferentes deducciones según la gravedad de las conductas.

Entre las infracciones contempladas se encuentran:

10 puntos: conducir con alcohol en sangre por encima del límite permitido para la categoría, manejar bajo los efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren las condiciones de conducción, circular a contramano y realizar adelantamientos sin visibilidad suficiente.

5 puntos: no respetar la prioridad de paso, no ceder el paso a los peatones, circular en moto sin casco normalizado y conducir utilizando auriculares o sistemas de comunicación manual continua.

4 puntos: circular sin la revisión técnica obligatoria cuando corresponda, no utilizar el cinturón de seguridad y no respetar las reglas de uso de luces.

2 puntos: circular sin las placas de identificación del vehículo en las condiciones reglamentarias o no llevar matafuegos y balizas portátiles cuando corresponda.

También se descuentan puntos por exceder los límites de velocidad: cuando la infracción supera entre un 10% y un 30% el máximo permitido, se restan cinco puntos; cuando supera el 30%, la deducción es de diez puntos.

Las sanciones se aplican de acuerdo con las infracciones contempladas en la reglamentación y las condiciones previstas para cada una.

Además, cuando se cometen varias faltas en un mismo concurso, el régimen establece un descuento máximo de 15 puntos, salvo que la suma de las deducciones sea menor.

Cómo recuperar los puntos de la licencia

La normativa contempla dos mecanismos para recuperar el puntaje cuando el conductor todavía conserva puntos en su licencia.

El primero consiste en permanecer dos años sin recibir sanciones de tránsito que impliquen descuentos. Una vez cumplido ese período, se recuperan los 20 puntos originales.

La segunda alternativa es realizar y aprobar cursos de seguridad vial. Cada curso permite recuperar hasta cuatro puntos y, para las licencias particulares, esta posibilidad puede utilizarse una vez cada dos años. En el caso de las licencias profesionales, se permite hacerlo una vez por año.

Sin embargo, cuando se pierden los 20 puntos, el procedimiento es diferente. El conductor queda inhabilitado durante el plazo correspondiente y debe completar los cursos de recupero total de puntos antes de volver a conducir.