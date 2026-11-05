El Gobierno nacional profundizó la reorganización del sistema registral automotor. A través de la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este jueves en el Boletín Oficial, avanza con el cierre operativo de 67 Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, que se suman a cinco que ya habían sido suprimidas. En total, son 72 oficinas alcanzadas por el cierre.

La Dirección Nacional deberá reasignar los dominios radicados en esas sedes a los registros que permanezcan operativos.

Un cierre con plazo de 60 días hábiles

La resolución instruye a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios para que, en un plazo improrrogable de 60 días hábiles, proceda al cierre operativo de las delegaciones identificadas en los Anexos I y II.

El Anexo II de la normativa oficial, que lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques, incluye oficinas que ya habían sido suprimidas por una resolución anterior, la 19/2025, y cuyo cierre efectivo aún estaba pendiente .

Cierran más oficinas del Registro del Automotor.

Además, la Dirección Nacional deberá asignar los dominios radicados en los registros suprimidos a los registros seccionales que permanezcan operativos. Es decir, los legajos de los vehículos inscriptos en las oficinas que cierran pasarán a otras sedes de la red.

Cierre de registros automotores: qué cambia para los trámites

Uno de los puntos centrales es que cualquier registro seccional que siga abierto podrá inscribir trámites sobre automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables, sin importar cuál fuera su competencia original por materia. Esa habilitación se hará efectiva previa orden de la Dirección Nacional.

La norma sostiene que la reducción de la red requiere “redistribuir las funciones por materia”, para asegurar la continuidad, la accesibilidad y una adecuada prestación del servicio.

Los registros que cierran.

Según los considerandos, el objetivo es concentrar la función registral y usar los recursos de forma más eficiente, “sin menoscabar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios”.

Qué pasa con los encargados

Entre las oficinas alcanzadas hay registros que estaban intervenidos por vacancia en el rol de encargado titular. La resolución prevé que los encargados que absorban nuevas competencias por la unificación de sedes mantengan ese carácter, y que su nombramiento se extienda a la nueva denominación registral.

La medida se enmarca en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado por la Resolución 306/2026 del 3 de julio.

El plan contempla suprimir, concentrar o reorganizar oficinas cuando resulte conveniente para brindar un servicio más eficiente. La Resolución 538/2026 continúa el camino iniciado con las resoluciones 209/2024, 19/2025 y 411/2026 , que ya habían dispuesto el cierre de otras sedes registrales.

Cuáles son los nuevos registros que cerrarán

Por provincia:

Buenos Aires (19 registros):

Automotor y Créditos Prendarios : Azul Nº 1 (01007), Coronel Dorrego y Oriente (51015), Juan Bautista Alberdi y Vedia (51032), Luján / Ramos Mejía / Tres de Febrero / Morón (51043), San Pedro N° 1 (01093).

Automotor : General Rodríguez N° 2 (01247), Merlo N° 1 (01062), Quilmes N° 1 (01077).

Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial (MVI): Balcarce (51007), Carhué (51011), General Belgrano (51026), General La Madrid (51027), Laprida (51037), Lobos (51041), Pigüé (51062), Rojas (51069), Tandil (51083), Trenque Lauquen (51087) y Zárate (51093).

Capital Federal (7 registros):

Automotor : Registros Nº 052 (02052) y Nº 078 (02078).

Maquinaria (MVI): Seccionales Nº 01 (52001), Nº 06 (52006), Nº 07 (52007), Nº 11 (52011) y Nº 12 (52012).

Córdoba (10 registros):

Maquinaria (MVI) y Prendarios: Córdoba Nº 2 (54006), Deán Funes (54010), Huinca Renancó (54024), Jesús María (54026), Las Varillas (54029), Mackenna (54031), Marcos Juárez (54032), Morteros (54033), Río Cuarto (54013) y San Francisco (54016).

Santa Fe (12 registros):

Automotor / Prendarios : Firmat y Melincué (71008), María Teresa y Venado Tuerto (71011).

Motovehículos y Prendarios : Rafaela (45044/71014).

Maquinaria (MVI) : Chañar Ladeado (71006), Esperanza (71007), Las Rosas (71010), Rufino (71017) y San Carlos Centro (71019).

Maquinaria (MVI): San Genaro y Totoras (71022), San Justo (71023), Santa Fe N° 2 (71028) y Vera (71035).

Entre Ríos (5 registros):

Automotor y Prendarios : Basavilbaso y Rosario del Tala (58018), Gualeguaychú y Urdinarrain (58011).

Maquinaria (MVI): Nogoyá (58015), Paraná (58017) y Ramírez (58016).

Chaco (2)

Resistencia Nº 1 (56008) y Villa Ángela (56010) —ambos MVI—.

Corrientes (2):

Corrientes N° 3 (Automotor, 05013) y Goya (MVI, 55005).

La Rioja (2):

La Rioja N° 1 (12003) y La Rioja N° 2 (12004) —ambos Automotor—.

Jujuy:

La Quiaca Letra “A” (Motovehículos, 34001).

La Pampa:

Realicó (MVI, 61007).

Misiones:

Posadas (MVI, 64004).

Río Negro:

Cipolletti (MVI, 66002).

Salta:

Salta y Güemes (Automotor y Prendarios, 67006).

San Luis:

Villa Mercedes (MVI, 69003).

Santiago del Estero:

Añatuya (MVI, 72001).

Tucumán: