Las necesidades para lo que resta de 2026 son por u$s 19.200 millones mientras que las fuentes de financiamiento suman u$s 22.900 millones. Lo que genera un colchón por u$s 3700 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo , presentó este lunes el programa financiero con el que Argentina planea afrontar los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro para lo que resta del 2026 y de 2027, y remarcó la salida al mercado internacional como un opción y no objetivo, que dependerá de como evolucionen el riesgo país y las tasas.

El ministro de Economía resaltó que los fundamentos del programa económico son sólidos y que variables clave como el riesgo país, que la semana pasada cerró en 415 puntos básicos, siguen mejorando.

“La tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia; no es lo mismo al 6% a 10 años que si lo hubiéramos hecho al 12,5% en esa época”, sostuvo para explicar por qué no el Gobierno no sale a realizar colocaciones al mercado internacional.

Caputo expresó, además, que el Gobierno tiene como objetivo central que Argentina sea Investment Grade. La meta, según explicó, se enmarca en una estrategia de mediano y largo plazo.

Tras sus consideraciones el secretario de Finanzas, Federico Furiase , las necesidades para lo que resta de 2026 son por u$s 19.200 millones mientras que las fuentes de financiamiento suman u$s 22.900 millones. Lo que genera un colchón por u$s 3700 millones.

Programa Financiero del Tesoro (2026)

(En u$s miles de millones)

Necesidades u$s Fuentes u$s Vencimientos de Capital 9,3 Compra de u$s al BCRA 6,7 FMI 1,1 Roll over intra sector público (capital + intereses) 0,8 Bonares 2,4 Préstamos con garantía de OI 4,0 Globales 3,0 Desembolso del FMI 1,9 OI (ex FMI) 2,7 OI (ex FMI) 2,8 Vencimientos de Intereses 8,9 Emisiones locales¹ 6,0 FMI 3,1 Emisiones internacionales – Bonares 1,8 Otras fuentes de financiamiento 0,0 Globales 2,1 Privatizaciones 0,8 OI (ex FMI) 2,0 Capitalización del BCRA 1,0 Total Fuentes 22,9 Total Necesidades 19,2 Fuentes - Necesidades 3,7

Punto por punto, el detalle del programa

Estrategia financiera general

La estrategia estuvo siempre alineada con el equilibrio macroeconómico y el objetivo de minimizar el costo financiero.

Se trabajó en extender el perfil de vencimientos, sobre todo en deuda en moneda local , y en evitar concentraciones fuertes en un vencimiento puntual.

Se priorizó mantener una relación deuda-producto no creciente, en línea con la solvencia fiscal intertemporal.

Evolución de la deuda y el riesgo país

La relación deuda-producto pasó de 56 puntos en noviembre de 2023, a un pico de 99 puntos en diciembre de 2023, y hoy se ubica en 39,7 puntos.

El riesgo país bajó de 2.700 puntos básicos a 414 puntos básicos.

El “costo argentino” (riesgo país) hoy es incluso menor a la tasa libre de riesgo global (bonos del Tesoro de EE.UU., en 4,5%).

Programa financiero 2026

Necesidades totales: 19.200 millones de dólares (vencimientos de capital por 9.300 millones e intereses por el resto).

Fuentes totales: 22.900 millones de dólares, lo que deja un excedente de financiamiento neto de 3700 millones de dólares.

Ese excedente funcionará como colchón para afrontar los vencimientos de 2027.

Principales fuentes: compra de dólares al Banco Central (6700 millones), rollover intrasector público, préstamos con garantía de organismos internacionales (4000 millones, incluyendo Banco Mundial y BID), desembolsos del FMI (1900 millones), emisiones locales (6000 millones) y privatizaciones (800 millones).

No se contempla financiamiento en mercados internacionales para cerrar el año.

Programa Financiero del Tesoro (2027)

(En u$s miles de millones)

Necesidades u$s Fuentes u$s Vencimientos de Capital 15,7 Saldo programa financiero 2026 3,7 FMI 4,4 Compra de u$s al BCRA 4,9 Bonares 4,9 Roll over intra sector público (capital + intereses) 1,8 Globales 3,6 Préstamos con garantía de OI – OI (ex FMI) 2,8 Desembolso del FMI 1,7 Vencimientos de Intereses 9,2 OI (ex FMI) 4,2 FMI 3,1 Emisiones locales 5,0 Bonares 1,9 Emisiones internacionales – Globales 2,1 Otras fuentes de financiamiento 2,0 OI (ex FMI) 2,1 Privatizaciones 1,5 Total Necesidades 24,9 Total Fuentes 24,9 Fuentes - Necesidades 0,0

Programa financiero 2027

Se presenta como menos desafiante que 2026 , gracias al colchón generado y a la recomposición de reservas del Banco Central.

Fuentes totales: 24.900 millones de dólares, equivalentes a las necesidades totales del año.

Los supuestos son conservadores: en emisiones locales solo se contempla el refinanciamiento de los vencimientos de capital de los Bonares.

Se mantienen “opcionalidades” como fuentes potenciales no obligatorias, como préstamos con garantía de organismos internacionales o emisiones internacionales.

Reservas y balance del Banco Central

Las reservas brutas pasaron de 21.000 millones de dólares a más de 48.000 millones de dólares.

Las reservas netas pasaron de -12.000 millones de dólares a +10.000 millones de dólares (según metodología del FMI).

La deuda intrasector público bajó de casi 70 puntos del producto a 29 puntos, gracias al superávit fiscal y a la recompra de Letras Intransferibles.

Deuda en moneda local

El porcentaje de vencimientos del sector privado posteriores a octubre de 2027 subió de 15% en enero a casi 40% en la actualidad.

La tasa de rollover promedio para los próximos 12 meses es del 89%.

El ratio deuda-PBI en moneda local se mantuvo estable en torno al 12% del producto (frente al 27% de diciembre de 2023).

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