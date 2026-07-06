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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 6 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8051 - Serrucho

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio

 1°8051 11°5999
 4661  12°0049
 3°5280 13°5789 
 2008  14°2784 
 4765  15°8175 
 6°4951  16°9121
 2595  17°3655 
 2225  18°0447 
 2816  19°7841 
 10°9910 20°2345 

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¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no sirven. Señala decisión para separar lo útil de lo superfluo.

Si el serrucho está afilado y funciona bien, augura avances mediante esfuerzo ordenado; si está roto o cuesta usarlo, advierte retrasos por falta de herramientas o enfoque.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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