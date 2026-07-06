La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 6 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8051 - Serrucho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio

1° 8051 11° 5999 2° 4661 12° 0049 3° 5280 13° 5789 4° 2008 14° 2784 5° 4765 15° 8175 6° 4951 16° 9121 7° 2595 17° 3655 8° 2225 18° 0447 9° 2816 19° 7841 10° 9910 20° 2345

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no sirven. Señala decisión para separar lo útil de lo superfluo.

Si el serrucho está afilado y funciona bien, augura avances mediante esfuerzo ordenado; si está roto o cuesta usarlo, advierte retrasos por falta de herramientas o enfoque.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.