La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 6 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8051 - Serrucho
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio
|1°
|8051
|11°
|5999
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|4661
|12°
|0049
|3°
|5280
|13°
|5789
|4°
|2008
|14°
|2784
|5°
|4765
|15°
|8175
|6°
|4951
|16°
|9121
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|2595
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|3655
|8°
|2225
|18°
|0447
|9°
|2816
|19°
|7841
|10°
|9910
|20°
|2345
¿Qué significa soñar con serrucho?
Soñar con un serrucho simboliza la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no sirven. Señala decisión para separar lo útil de lo superfluo.
Si el serrucho está afilado y funciona bien, augura avances mediante esfuerzo ordenado; si está roto o cuesta usarlo, advierte retrasos por falta de herramientas o enfoque.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.