Ni ladrillos, ni construcción en seco: el método para sumarle un ambiente a una casa en 24 horas.

La necesidad de ganar espacio en el hogar ya no obliga a enfrentar meses de trabajos, escombros y reformas. En 2026, los módulos habitables prefabricados se consolidan como una de las soluciones con mayor crecimiento para quienes buscan incorporar un nuevo ambiente de forma rápida y eficiente.

A diferencia de los sistemas convencionales, estas estructuras llegan prácticamente terminadas desde fábrica y solo requieren su instalación en el terreno previamente preparado. Gracias a este procedimiento, la ampliación de la casa puede completarse en menos de 24 horas una vez finalizados los trabajos previos necesarios.

Cómo funcionan los módulos prefabricados que ganan terreno en las viviendas

Estas unidades están diseñadas para instalarse en patios, jardines o terrenos anexos a una vivienda y pueden adaptarse a diferentes necesidades. Según el modelo elegido, funcionan como dormitorio, oficina, estudio o habitación para recibir visitas, ofreciendo una solución flexible sin modificar la estructura principal de la casa.

Cómo es la casa china que se instala en tan solo 12 horas en Buenos Aires y no supera el millón de pesos por metro cuadrado. Foto (Mercado Libre)

Muchos modelos incluyen ventanas, aislación térmica, instalación eléctrica y terminaciones listas para utilizar desde el primer día. Las versiones más completas también incorporan baño, climatización y conexiones para distintos servicios. Empresas internacionales como NOOK Prefab y Capsule Homes ya comercializan este tipo de soluciones como una forma de sumar metros cuadrados en poco tiempo.

Qué aspectos hay que tener en cuenta antes de instalar uno

Entre las principales ventajas de estos módulos se destacan la rapidez del montaje, la reducción del polvo y el ruido propios de una obra convencional, además de la posibilidad de adaptar el nuevo ambiente a distintos usos sin realizar reformas de gran magnitud en la vivienda existente.

Sin embargo, la velocidad de instalación no elimina la necesidad de una planificación previa. Antes de colocar la estructura es indispensable verificar los permisos exigidos por cada municipio, preparar correctamente la base donde se apoyará el módulo, asegurar un acceso adecuado para su transporte y garantizar las conexiones de electricidad, agua y desagües. Cumplir con estos requisitos es fundamental para que el proyecto pueda concretarse sin inconvenientes.