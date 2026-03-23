Las nuevas formas de habitar el mundo avanzan al ritmo de una preocupación cada vez mayor por el cuidado del ambiente. En ese escenario, aparecen alternativas que combinan reciclaje, diseño y rapidez de construcción. Entre ellas se destacan las llamadas casas contenedor, viviendas que reutilizan estructuras de transporte marítimo para transformarlas en espacios habitables. Este tipo de construcciones aprovecha containers que originalmente se utilizaban para trasladar mercadería en barcos y los reconvierte en módulos habitacionales. La idea es darles una segunda vida útil a estas estructuras metálicas, evitando que queden en desuso y reduciendo el impacto ambiental. En los últimos años, esta tendencia se expandió en distintos países de Europa y también comenzó a ganar terreno en la Argentina, donde incluso se pueden encontrar modelos publicados en plataformas de venta online. Quienes impulsan este tipo de viviendas destacan varios beneficios frente a las construcciones tradicionales. Uno de los principales es el tiempo de ejecución. Al tratarse de estructuras prefabricadas, una casa puede estar lista en aproximadamente seis meses o incluso en menos tiempo, dependiendo del diseño. Otro punto fuerte es el aprovechamiento de materiales reciclados, ya que estas viviendas utilizan contenedores en desuso y reducen así la generación de residuos industriales. También se destacan por su resistencia estructural. Los contenedores están fabricados en acero y fueron diseñados para soportar condiciones extremas durante el transporte marítimo, lo que les otorga gran durabilidad frente a factores climáticos. Además, presentan facilidad de traslado, ya que su formato modular permite moverlos de un lugar a otro con relativa simpleza. A esto se suma la posibilidad de ampliar la vivienda agregando nuevos módulos cuando se necesita más espacio. Otra característica es que, en comparación con las construcciones de hormigón o acero tradicionales, suelen ser más livianas, lo que facilita su instalación en distintos tipos de terrenos. Sin embargo, no todos los expertos coinciden en que los contenedores sean la solución ideal para vivienda permanente. Lucas Salvatore, presidente de Idero, advierte que estas estructuras fueron pensadas originalmente para el transporte de carga y no para uso habitacional. Según explica, se trata de “una cáscara metálica que refleja el sol, puede acumular calor y permitir filtraciones de agua”, además de que en muchos casos no cuenta con verificaciones estructurales adaptadas a normas de construcción residencial. A pesar de estas críticas, algunas empresas del sector sostienen que, con las adaptaciones correctas, es posible desarrollar proyectos que cumplan con las normativas urbanísticas. Desde la firma Dice Containers, dedicada a la construcción de este tipo de viviendas, explican que el problema aparece cuando el contenedor se utiliza tal como llega del puerto, sin modificaciones. “Si se respeta el diseño original, muchas veces no se cumplen las dimensiones mínimas interiores. En nuestro caso trabajamos con estructuras adaptadas que cumplen con los códigos municipales argentinos”, señala el ingeniero José A. Vives, titular de la empresa. El precio de estas viviendas varía según el tamaño, el diseño y el nivel de equipamiento. En sitios de comercio electrónico se pueden encontrar publicaciones que parten desde $ 14.500.000 para unidades de 13 metros cuadrados, mientras que modelos de 30 m² alcanzan los $ 35.000.000. También existen ofertas en dólares. Algunas viviendas de 15 m² con baño y cocina se ofrecen desde u$s 10.500, mientras que opciones de 30 m² rondan los u$s 25.000. Por su parte, fabricantes especializados detallan modelos más amplios. Una casa de 90 m² con cinco ambientes y dos baños puede costar alrededor de u$s 65.381, e incluye revestimiento térmico con lana de vidrio, instalación eléctrica interior y conexiones de agua. Dentro de las opciones más accesibles aparecen modelos de 60 m² con cuatro ambientes y un baño por unos u$s 44.463, mientras que unidades de 30 m² se comercializan cerca de los u$s 26.740. Las alternativas más compactas, de 15 m² y un solo ambiente, se ubican en torno a los u$s 18.369. En algunos casos, estas viviendas pueden adquirirse mediante financiación y son aptas para créditos hipotecarios, como los ofrecidos por el Banco Hipotecario. Además, los fabricantes suelen incluir servicios de traslado e instalación del módulo en el terreno donde se emplazará la casa.