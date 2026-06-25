Propiedades de lujo: cuánto cuesta vivir en el barrio porteño que eligió el magnate Peter Thiel
La compra de una mansión por cerca de u$s 12 millones volvió a instalar a Buenos Aires en el mapa del real estate de ultra lujo internacional. Qué se puede encontrar en este exclusivo enclave y a qué precios.
Elegir un FCI exige mirar más que la rentabilidad reciente: objetivo, activos, liquidez, plazo, volatilidad, costos y gestión son las claves para armar una cartera alineada con el perfil del inversor. ¿Qué dicen los expertos?