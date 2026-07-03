Tras más de 70 años, una reconocida empresa de bebidas entró en concurso preventivo por la caída del consumo.

La empresa Frutafiel, con más de siete décadas de trayectoria en la industria alimenticia y de bebidas, inició un concurso preventivo ante la Justicia de Paraná luego de atravesar una fuerte crisis financiera durante los primeros meses de 2026. La compañía aseguró que el aumento de los costos operativos, sumado a la retracción del consumo, deterioró su capacidad para afrontar los compromisos económicos.

Con planta industrial en General Ramírez, Entre Ríos, la firma explicó que distintos factores se combinaron hasta llevarla a una situación de insolvencia entre marzo y abril de este año. Aun así, sostiene que el proceso judicial permitirá reorganizar sus finanzas y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Las razones que llevaron a Frutafiel a solicitar el concurso preventivo

En su presentación ante la Justicia, la empresa atribuyó la crisis a un contexto económico cada vez más complejo. “El proceso inflacionario posterior a la pandemia erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó simultáneamente los costos de insumos y transporte”, sostuvo la compañía en el documento judicial. También explicó que trasladar esos incrementos al precio final habría significado perder competitividad en el mercado.

Algunas nuevas líneas de productos actualmente representan cerca del 30% (Fuente: archivo).

A ese panorama se sumaron el encarecimiento de la energía, los combustibles y las dificultades para acceder al crédito bancario debido a las altas tasas de interés. La firma también señaló que las promociones implementadas para sostener las ventas redujeron considerablemente sus márgenes de rentabilidad, mientras que la morosidad de algunos clientes profundizó el deterioro financiero.

Cómo intenta recuperarse la histórica empresa entrerriana

Con el objetivo de sostener la actividad, el principal accionista realizó un aporte extraordinario mediante la venta de un inmueble personal. Esos recursos permitieron desarrollar nuevas líneas de productos, entre ellas la cerveza Golden Saft y una bebida elaborada con vino, que actualmente representan cerca del 30% de la facturación de la empresa, aunque distintos inconvenientes comerciales limitaron el crecimiento esperado.

Fundada en 1956, Frutafiel también produce fideos secos y dulces de membrillo y batata, además de sus tradicionales bebidas. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.° 9 de Paraná ya habilitó la apertura del concurso preventivo, dispuso la inhibición general de bienes de la firma y designó una sindicatura para supervisar el proceso. Desde la empresa aseguran que el objetivo es obtener el alivio financiero necesario para fortalecer la producción y cumplir con las obligaciones pendientes.