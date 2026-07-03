Esta potencia construyó un puente de 55 kilómetros sobre el mar: una inversión récord y 3 megaciudades conectadas en 40 minutos.

China consolidó una de las obras de ingeniería más ambiciosas de las últimas décadas: el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, con 55 kilómetros de longitud, es la travesía marítima más extensa del planeta. La infraestructura, que tardó nueve años en construirse, fue inaugurada y abierta al tráfico el 23 de octubre de 2018, y conecta a Hong Kong, Macao y Zhuhai, bajando el tiempo de viaje entre esas ciudades de una hora en ferry a apenas 40 minutos en auto.

Según el reporte difundido por Arup, la firma de ingeniería que participó en distintas etapas del proyecto, la obra forma parte de la estrategia china de integración conocida como Gran Área de la Bahía, un plan que busca consolidar una red de ciudades de clase mundial en la provincia de Guangdong.

El rol de la ingeniería en una obra sin precedentes

La participación de Arup en el proyecto comenzó en 2009, cuando desarrolló el concepto y el diseño preliminar del tramo principal junto al Instituto de Diseño de Autopistas y Planificación de China. El trabajo abarcó desde el diseño del puente en aguas continentales hasta soluciones ambientales para la isla artificial donde se ubican las instalaciones de cruce fronterizo de Hong Kong.

El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, inaugurado en 2018, es la travesía marítima más larga del mundo. Arup

Los tres puentes que componen el HZMB quedaron sostenidos por cables, con torres centrales de formas distintas para aportar variedad visual entre tramos. Para minimizar el impacto ambiental, se utilizaron pilares de una sola columna con pilotes enterrados en el lecho marino, una decisión pensada especialmente para proteger el hábitat de los delfines blancos chinos.

Una hora de viaje conecta tres megaciudades

La sección de Hong Kong incluye la carretera de enlace (HKLR), de 12 kilómetros, compuesta por viaductos, un túnel y tramos de carretera convencional, además del puerto de Hong Kong, construido sobre 150 hectáreas de terreno ganado al mar cerca del aeropuerto internacional.

El resultado es contundente en términos de tiempos: el trayecto entre Zhuhai y el puerto de contenedores de Kwai Chung se redujo en más del 60%, mientras que el viaje hacia el aeropuerto bajó un 80%. Esto generó lo que se describe como un “círculo de vida de una hora” en la región del delta del río Perla, impulsando el desarrollo económico de toda el área y reforzando a Hong Kong como centro neurálgico comercial, financiero y turístico.

Tecnología constructiva que marcó un hito

El edificio de control de pasajeros del puerto de Hong Kong, con su característico techo ondulado, se construyó mediante el ensamblaje de módulos prefabricados a gran escala, que ya incluían instalaciones eléctricas y acabados arquitectónicos antes de ser izados e instalados en posición. Este método permitió acelerar los tiempos de obra y reducir los riesgos de trabajar en altura.

En materia ambiental, la recuperación de terrenos sin dragado evitó remover unos 22 millones de metros cúbicos de lodo marino y redujo a la mitad el uso de material de relleno, lo que disminuyó el impacto sobre la calidad del agua y el tráfico marítimo durante la construcción.

Soluciones de ingeniería para terrenos complejos

Uno de los mayores desafíos fue construir un viaducto de 180 metros sobre el cabo de Sha Lo Wan, una zona de interés arqueológico donde estaba prohibido realizar obras convencionales. Para resolverlo, se utilizó una grúa pórtico fabricada a medida, y el tramo resultante fue, en su momento, el puente de hormigón pretensado prefabricado más largo de Hong Kong en su categoría.

El cruce bajo la línea ferroviaria Airport Express representó otro punto crítico, ya que debía mantenerse operativa durante toda la obra. La solución fue el sistema de hincado de cajones, utilizado por primera vez a esa escala en Hong Kong, que empujó los segmentos del túnel mediante gatos hidráulicos con una fuerza equivalente a levantar 70 aviones Airbus A380 vacíos al mismo tiempo.