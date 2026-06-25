Con la recuperación del mercado inmobiliario y la vuelta del crédito hipotecario, las propiedades volvieron a aparecer entre las alternativas de inversión. Según el último informe de Zonaprop, hoy se necesitan casi 17 años de alquiler para recuperar la inversión inicial .

Si bien la renta bruta anual promedio se ubica en 5,9%, algunos barrios muestran rendimientos superiores al 8%.

Los mayores retornos se registran en barrios donde los valores de las propiedades todavía se mantienen por debajo de las zonas más caras de la Ciudad.

Cuáles son los barrios con mayor rentabilidad hoy en CABA

Villa Lugano se ubica al frente del ranking con una renta bruta anual de 10,7%, la más alta de la Ciudad de Buenos Aires. Detrás aparecen Villa Riachuelo y Nueva Pompeya, ambas con un rendimiento del 8,2% .

La Boca registra una renta del 8%, mientras que Parque Patricios y Parque Avellaneda completan el grupo de barrios con mayores retornos, con tasas de 7,8% y 7,6%, respectivamente.

En el otro extremo del ranking aparece Puerto Madero, con una renta bruta anual de 3,6%. Detrás se ubican Palermo, con 4,7%; Núñez, con 4,8%; Belgrano, con 4,9%; y Colegiales, con 5,1%.

En el otro extremo del ranking aparece Puerto Madero, con una renta bruta anual de 3,6%. Detrás se ubican Palermo, con 4,7%; Núñez, con 4,8%; Belgrano, con 4,9%; y Colegiales, con 5,1%.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué propiedades concentran la demanda de los inversores

Las búsquedas de inmuebles en venta ya representan el 45% del total, por encima del promedio histórico en CABA.

Palermo continúa siendo el barrio que concentra la mayor cantidad de consultas, con el 15,6% de la demanda. Detrás aparecen Recoleta (9,4%) y Belgrano (8,2%). Más atrás se ubican Caballito (7,1%), Almagro y Villa Urquiza (4,9%), Villa Crespo (4,1%) y Núñez (4%).

Los departamentos siguen siendo el tipo de propiedad más buscado y explican el 81% de las consultas para compra. A su vez, las unidades de dos y tres ambientes concentran casi dos tercios de la demanda.

Qué inmuebles son los más buscados en CABA

Las propiedades de menor valor son las que muestran mayor movimiento. Los inmuebles con precios inferiores a u$s 100.000 reciben un 38% más de consultas que aquellos ubicados en el rango de entre u$s 100.000 y u$s 175.000.

Las unidades de dos y tres ambientes también concentran la mayor parte de las búsquedas y representan el 64% de la demanda.

Los monoambientes, en cambio, continúan perdiendo participación y hoy explican menos del 8% de las consultas.

Los PH mantienen además una fuerte presión de demanda. En la Ciudad, cada aviso de este tipo recibe más del doble de consultas que un departamento promedio, una tendencia que se mantiene desde hace varios trimestres.