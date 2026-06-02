Con más consultorios, una guardia ampliada y nuevos espacios para distintas especialidades, uno de los hospitales públicos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires avanza con una obra de modernización que busca mejorar la atención de miles de pacientes.

Las tareas se desarrollan en el Hospital Fernández e incluyen una profunda transformación de dos áreas clave, los consultorios externos y el servicio de guardia . El proyecto apunta a aumentar la capacidad de atención, agilizar la asignación de turnos y optimizar la circulación dentro del establecimiento.

La intervención forma parte de un plan de renovación que busca acompañar la creciente demanda de servicios médicos y fortalecer la infraestructura sanitaria de la Ciudad.

Más consultorios y mayor capacidad de atención

Uno de los principales cambios se concentra en el área ambulatoria, donde se reorganizarán los espacios existentes para incorporar nuevos consultorios y mejorar la distribución de los servicios.

La ampliación permitirá sumar atención en especialidades como toxicología, infectología, dermatología y alergia. Además, se crearán nuevas áreas para reuniones de equipos médicos, espacios de coordinación y sectores de trabajo diseñados para optimizar la atención diaria.

El proyecto también incorpora al Hospital de Día dentro del nuevo esquema de funcionamiento, una herramienta clave para el seguimiento de pacientes que requieren tratamientos programados sin necesidad de internación.

Cómo será la nueva guardia

La obra contempla una importante ampliación del servicio de emergencias, uno de los sectores con mayor movimiento dentro del hospital.

Entre las modificaciones más relevantes figura la separación del ingreso de ambulancias respecto del acceso ambulatorio. Esta medida permitirá ordenar la circulación interna y agilizar la atención desde el primer contacto con el paciente.

buenosaires.gob

Además, la nueva guardia contará con:

Diez consultorios médicos.

Un área de triage para clasificación de pacientes.

Un sector de infusiones con tres puestos.

Seis posiciones de observación para pacientes críticos.

Dos habitaciones de aislamiento.

Espacios específicos para atención de salud mental con habitaciones privadas.

Áreas de enfermería y traumatología.

Sectores de apoyo para mejorar el funcionamiento general del servicio.

También habrá mejoras para el personal médico

El proyecto incorpora nuevos dormitorios destinados a los profesionales que realizan guardias de 24 horas, una mejora orientada a fortalecer las condiciones laborales de quienes sostienen la atención permanente del hospital.

Desde el sistema de salud destacan que la modernización permitirá optimizar los tiempos de respuesta, mejorar la experiencia de los pacientes y brindar mejores condiciones de trabajo para médicos, enfermeros y personal sanitario.

Una obra de más de 3.200 metros cuadrados

La intervención alcanza una superficie total de 3.223,90 metros cuadrados y representa una de las obras más importantes que se están desarrollando actualmente dentro de la red hospitalaria pública porteña.

Una vez finalizados los trabajos, el Hospital Fernández contará con mayor capacidad operativa, más espacios de atención y una infraestructura adaptada a las necesidades actuales del sistema sanitario, con el objetivo de ofrecer una atención más rápida, ordenada y eficiente.