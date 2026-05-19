Adiós alquiler | La casa prefabricada que llega en camión, se abre como una valija y cuesta menos que un auto

Acceder a una vivienda propia en Argentina se volvió un desafío cada vez más complejo por el aumento sostenido del costo de construcción, los materiales y el valor de las propiedades. En ese contexto, las casas prefabricadas comenzaron a crecer como una alternativa más económica, rápida de instalar y adaptable a distintos presupuestos.

Entre los modelos que más interés generan aparece una vivienda modular transportable que llega prácticamente lista para habitar. El formato incluye dormitorios, baño completo y cocina equipada dentro de una estructura desmontable que puede trasladarse en camión y montarse en pocos días.

Cómo es la casa prefabricada que se volvió furor

El modelo modular apunta a resolver las necesidades básicas de una vivienda tradicional en un formato compacto.

La estructura incluye:

Dos habitaciones.

Baño completo.

Cocina equipada.

Conexiones internas preparadas.

Aislamiento térmico y acústico.

Uno de los puntos más llamativos es que muchos componentes llegan instalados de fábrica.

El baño puede incluir:

Inodoro.

Lavamanos.

Espejo.

Ducha.

Conexiones listas para funcionar.

En algunos casos, incluso existe espacio para incorporar lavarropas.

La cocina también llega equipada con:

Mesada.

Bacha.

Gabinetes.

Instalaciones internas de agua y electricidad ya integradas en la estructura.

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La casa que puede ampliarse hasta cinco dormitorios

Otro de los diferenciales de estas viviendas es la posibilidad de personalización.

Dependiendo del fabricante y del presupuesto, algunos modelos permiten:

Ampliar habitaciones.

Agregar sanitarios ecológicos.

Incorporar calentadores.

Sumar electrodomésticos.

Extender la estructura hasta cinco dormitorios.

Las casas suelen construirse con:

Acero galvanizado.

Paneles reforzados.

Estructuras resistentes a lluvias intensas.

Fuertes vientos.

Nevadas.

Determinadas condiciones sísmicas.

Además, incorporan aislación térmica y acústica, una característica clave para regiones argentinas con temperaturas extremas durante gran parte del año.

Cuánto cuesta una casa prefabricada en Argentina en 2026

Aunque en plataformas internacionales aparecen publicaciones desde 8.000 euros, el valor real para instalar una vivienda de este tipo en Argentina es considerablemente más alto debido a costos logísticos, importación y traslado.

Actualmente, los precios estimados para modelos de este estilo se ubican entre:

U$S 9.600 y U$S 24.000.

Las versiones más básicas suelen ofrecer estructuras más pequeñas y menos equipamiento, mientras que los modelos premium incorporan:

Mejor aislación.

Terminaciones superiores.

Cocina completa.

Baño terminado.

Mayor cantidad de ambientes.

En pesos argentinos, el costo base puede oscilar aproximadamente entre:

$ 6,4 millones.

$ 11 millones.

Aunque el valor final depende de:

Cotización del dólar.

Impuestos.

Transporte.

Instalación.

Preparación del terreno.

Los gastos ocultos que muchos no tienen en cuenta

El precio publicado por fabricantes o plataformas internacionales no incluye varios costos fundamentales para dejar la vivienda operativa.

Entre ellos aparecen:

Traslado mediante camiones especiales.

Uso de grúas.

Plateas de hormigón.

Pilotes.

Conexiones externas de agua.

Electricidad.

Sistemas cloacales o pozos sépticos.

Aun así, este tipo de construcciones continúa ganando popularidad por la velocidad de instalación, el menor costo frente a una vivienda tradicional y la posibilidad de trasladar la estructura a distintos terrenos.