Los trabajadores estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron que tomarán una serie de medidas de fuerza durante diciembre en aeropuertos de todo el país. Las advertencias generaron tensión debido a que es un período de alta demanda por las fiestas de fin de año.

El reclamo, dirigido al Gobierno nacional, apunta a mejoras salariales, operativas y de financiamiento.

El anuncio lo difundió Marcelo Belelli, coordinador nacional del sindicato de estatales en la ANAC y secretario gremial de ATE en el Aeropuerto de Ezeiza, a través de sus redes sociales. Allí compartió un comunicado en el que exigen el fin del congelamiento salarial, respuestas al desfinanciamiento y el cese de amenazas.

Las medidas que anunció ATE: qué es el “paro a la japonesa”

Según detallaron en el comunicado, las acciones previstas para el 1° al 31 de diciembre pueden incluir “paro a la japonesa”, retención de tareas y paro total de las actividades.

La modalidad implica una disminución del ritmo de trabajo, que ya se realizó y tuvo impacto en la operación hace pocos días: el viernes 13 de noviembre, una medida de este tipo provocó demoras en varios vuelos que salían de Ezeiza por la mañana.

Cuáles serían las medidas. ATE

El reclamo de los trabajadores

Desde ATE ANAC explicaron que la decisión llega después de la falta de convocatoria del Gobierno nacional para discutir los problemas que, según plantean, afectan a los trabajadores y desfinancian al organismo. Contaron que, tras la medida de fuerza anterior, esperaron una semana con la expectativa de encontrar una salida al conflicto, pero que el único contacto oficial fue una serie de “amenazas de denuncias penales contra los trabajadores”.

En el comunicado calificaron de “injusto y discriminatorio” que en otras áreas del Estado se puedan discutir mejoras salariales, operativas y de financiamiento, mientras que en la ANAC los empleados cobran un sueldo equivalente a apenas el 50% de lo que se paga en la actividad aeronáutica. Recordaron además que hace tres años no se convoca a paritarias del sector y que sufren un congelamiento salarial desde hace diez meses.

El comunicado que compartió Marcelo Belelli. Fuente: X

Las críticas por el financiamiento de la ANAC

Los trabajadores sostienen que hay un desfinanciamiento profundo del organismo. Según el sindicato, la ANAC recauda más de $ 230.000 millones por año , pero a sus arcas propias llega poco más del 30%, lo que limita el financiamiento de cuestiones operativas imprescindibles.