El truco para recuperar el brillo de los cubiertos de plata

Con el uso y el paso del tiempo, los cubiertos de plata pueden oscurecerse por una reacción química entre el metal y los compuestos de azufre presentes en el ambiente.

Para eliminar esas manchas, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) incluye un método de limpieza casero en su guía sobre residuos domésticos peligrosos (Household Hazardous Waste).

El procedimiento consiste en hervir agua con sal, bicarbonato de sodio y papel de aluminio. Una vez preparada la solución, se sumergen los cubiertos y se mantienen en contacto con la mezcla durante unos minutos para ayudar a remover la capa oscura y recuperar su brillo.

El método funciona mediante una reacción electroquímica en la que el aluminio favorece la transformación del compuesto responsable del oscurecimiento de la plata .

A diferencia de los pulidores abrasivos, esta técnica no requiere frotar directamente la superficie del metal. Sin embargo, no es adecuada para todas las piezas: antes de aplicarla, conviene conocer las características de cada objeto y las precauciones necesarias para evitar daños en sus acabados.

¿Para qué sirve hervir agua con sal, bicarbonato de sodio y papel aluminio?

La combinación se utiliza para limpiar el deslustre de los cubiertos de plata, es decir, la capa oscura que aparece en su superficie con el paso del tiempo.

Este fenómeno suele producirse cuando la plata reacciona con compuestos de azufre presentes en el ambiente y forma sulfuro de plata, una sustancia que le da al metal su aspecto ennegrecido.

El método permite tratar ese oscurecimiento sin depender exclusivamente de los productos pulidores comerciales. Para ello, combina agua, sal, bicarbonato de sodio y aluminio en un mismo recipiente, de modo que los ingredientes favorezcan una reacción capaz de reducir la capa oscura.

El agua caliente, el bicarbonato, la sal y el papel aluminio permiten reducir el oscurecimiento de los cubiertos de plata sin necesidad de frotar la superficie con productos abrasivos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo limpiar los cubiertos de plata con agua hirviendo y papel aluminio

La EPA detalla un procedimiento sencillo que puede realizarse con ingredientes habituales del hogar. Para seguir sus indicaciones, hay que preparar la mezcla y respetar el tiempo de exposición de los cubiertos.

Verter entre dos y tres pulgadas de agua -aproximadamente entre 5 y 7,5 centímetros- en una sartén poco profunda. Agregar una cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Incorporar una lámina de papel aluminio. Llevar el agua a hervor. Sumergir completamente los objetos de plata y mantenerlos hirviendo durante dos o tres minutos. Retirar los cubiertos con cuidado y limpiar el deslustre con un paño. Repetir el procedimiento si todavía quedan manchas oscuras.

Durante la preparación, es fundamental tener precaución con el agua hirviendo y utilizar utensilios adecuados para retirar las piezas. También conviene comprobar previamente que los cubiertos sean aptos para este tipo de tratamiento, especialmente si tienen mangos de otros materiales, partes pegadas o decoraciones delicadas.

Qué reacción química se produce al hervir plata con bicarbonato, sal y papel aluminio

El fundamento del método es una reacción electroquímica que permite revertir parte del proceso responsable del oscurecimiento de la plata. Cuando el metal entra en contacto con compuestos de azufre presentes en el ambiente, puede formarse sulfuro de plata (Ag₂S), que se deposita sobre la superficie y le da su apariencia oscura.

Al introducir la plata y el aluminio en una solución caliente con sal y bicarbonato de sodio, se favorece el intercambio de electrones entre ambos metales.

El aluminio se oxida, es decir, pierde electrones, mientras que la plata presente en el sulfuro puede reducirse y volver a su forma metálica. El azufre pasa a otras especies químicas durante el proceso.

La sal y el bicarbonato contribuyen a que el agua conduzca iones, lo que facilita el desarrollo de la reacción. El calor, por su parte, ayuda a acelerar el proceso.