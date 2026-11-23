El papel aluminio atrapa el vapor durante el horneado y deja la cáscara de la papa más tierna.

Envolver una papa en papel aluminio antes de hornearla cambia la textura de la cáscara. La Comisión de la Papa de Idaho explica que el envoltorio atrapa el vapor que libera la papa durante la cocción. Así, la piel conserva más humedad y queda blanda.

La elección depende del resultado que se busque. Los chefs Giada De Laurentiis y Emeril Lagasse usan el aluminio en recetas de papas rellenas, mientras que Brian Mooney, chef ejecutivo de Tre Luna Bar & Kitchen, prefiere hornearlas al descubierto para conseguir una cáscara crocante.

Para qué usan papel aluminio los chefs al hornear las papas

La chef Giada De Laurentiis usa esta técnica en su receta de papas al horno con salsa de salchicha y rúcula. Primero pincha la cáscara con un tenedor, después envuelve cada papa y las hornea a 350 °F (unos 175 °C) durante aproximadamente una hora, hasta que estén tiernas. Una vez cocidas, hace un corte en la parte superior para agregar el relleno.

El chef Emeril Lagasse también indica envolver cada papa en aluminio en su receta de papas de doble cocción con salchicha andouille. Usa el papel durante el primer horneado, hasta que pueda pincharlas fácilmente con un tenedor.

Por su parte, Jim Primeau, chef ejecutivo de Halls Chophouse, explicó a EatingWell que la papa envuelta queda un poco más húmeda que la que se hornea al descubierto.

Algunos chefs hornean las papas envueltas en aluminio y las abren una vez tiernas para agregarles el rellleno. Fuente: Unsplash.

Cuándo conviene hornear la papa sin envolver

Para conseguir una cáscara crocante, la Comisión de la Papa de Idaho aconseja hornear la papa al descubierto para que el vapor pueda escapar.

Si las papas se cocinaron envueltas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan mantenerlas a 60 °C (140 °F) o más hasta servirlas, o refrigerarlas con el aluminio flojo para que entre aire. La indicación forma parte de sus pautas para prevenir el botulismo.