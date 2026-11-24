Secar el parabrisas con un paño de microfibra limpio y en movimientos rectos ayuda a evitar marcas.

Una película opaca en la cara interna del parabrisas puede hacerse más visible cuando el sol da de frente. Para limpiar el vidrio y reducir las marcas, AAA Club Alliance recomienda usar vinagre blanco diluido en agua, unas gotas de detergente para platos y dos paños de microfibra.

La organización explica que algunos componentes del interior del auto pueden liberar gases que dejan residuos sobre el vidrio. El humo de cigarrillo también puede dificultar la limpieza.

Si una película aceitosa vuelve a aparecer después de limpiar el parabrisas, AAA señala que una pequeña fuga de líquido refrigerante en el sistema de calefacción podría ser la causa.

En qué proporción mezclar el vinagre blanco con agua y el detergente

La proporción recomendada es una parte de vinagre blanco por cada tres partes de agua. A esa solución se le agregan unas gotas de detergente líquido para platos. La guía indica mojar un paño de microfibra en la mezcla y escurrirlo bien antes de pasarlo por el vidrio.

Cómo limpiar el parabrisas para evitar marcas

Humedece un paño de microfibra con la solución y escurrilo bien. Pasá el paño por el vidrio para retirar los residuos. Secá con otro paño de microfibra, limpio y sin pelusas ni grasa. Para evitar las marcas circulares, AAA aconseja secar con movimientos rectos.

Si el líquido salpica el tablero o una superficie pintada, la recomendación es retirarlo enseguida. Si el vidrio está polarizado, AAA aconseja consultar con la empresa que instaló la lámina para confirmar que la solución sea compatible con el recubrimiento.

Qué otros usos tiene el vinagre blanco en la limpieza del hogar

El vinagre blanco destilado puede ayudar a quitar depósitos minerales y restos de jabón en lavabos, desagües y mamparas de ducha, según la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Para limpiar el parabrisas, se puede mezclar una parte de vinagre blanco con tres de agua y unas gotas de detergente para platos. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

También puede usarse para aflojar el sarro del cabezal de la ducha. El servicio de extensión de la Universidad de Arizona recomienda mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua en una bolsa plástica, sumergir el cabezal en la solución y dejarlo en remojo hasta una hora. Después, se retira la bolsa y se limpian los depósitos que se hayan aflojado.