Los recientes datos de actividad encendieron las alarmas en el Gobierno, ya que reavivan las dudas en torno a la capacidad de la economía para recuperarse a corto plazo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará este martes el dato de actividad económica de septiembre, un registro que podría constituir una nueva señal adversa para el Gobierno si confirma el ingreso de la economía en recesión técnica.

Si bien las estimaciones de consultoras privadas prevén una mejora mensual frente a agosto, advierten que ese rebote resulta insuficiente para revertir la contracción acumulada entre julio y agosto.

La consultora Equilibra calculó una suba del 0,5% para septiembre, aunque proyectó una contracción del 2,6% en el tercer trimestre frente al segundo. En la misma línea, Orlando J. Ferreres & Asociados midió un avance mensual del 0,1%, pero advirtió una retracción trimestral del 1,2%.

Esta combinación de números reavivó un debate entre consultoras y analistas sobre la demora en la reactivación económica. De esta forma, la difusión del EMAE permitirá corroborar si la medición oficial convalida el diagnóstico de “recesión técnica” para describir la evolución reciente de la economía.

Qué es una recesión técnica

Se considera que la actividad económica entra en recesión técnica cuando el Producto Interno Bruto (PIB) acumula dos trimestres consecutivos de caída en términos desestacionalizados, es decir, cuando el nivel de un trimestre resulta inferior al del trimestre anterior .

La comparación es importante: no se trata de dos caídas interanuales, sino de dos contracciones consecutivas frente al trimestre inmediatamente anterior, una vez eliminados los efectos estacionales.

Esta definición es utilizada por analistas y mercados para identificar con precisión cuándo una economía perdió impulso de manera persistente.

La definición de recesión técnica es utilizada por analistas y mercados para identificar con precisión cuándo una economía perdió impulso de manera persistente.

De acuerdo con los cálculos de Equilibra, septiembre debería crecer 8,5% para evitar la recesión, una cifra que supera con creces el mayor avance mensual de 2026, que fue de 3,5% en marzo.

Una recesión técnica puede ocurrir con inflación baja o alta, con desempleo creciente o estable, e incluso coexistir con sectores que siguen expandiéndose. De esta forma, no implica automáticamente una crisis financiera, una devaluación o un aumento abrupto de la pobreza.

Por eso, muchos economistas la consideran una convención estadística más que un diagnóstico completo del estado de una economía.

Qué dice el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no se concretaron los “mejores 18 meses” que esperaba el Gobierno, y adjudicó esa situación a la guerra en Oriente Medio y el temor a un eventual retorno del kirchnerismo. “Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”, señaló.

Asimismo, insistió en que “hubo shocks externos más prolongados y más fuertes de lo que esperábamos” y recalcó: “Si estos shocks nos hubieran agarrado hace cuatro años, el país hubiese durado poquitos días”. A este escenario, le sumó la expectativa negativa de “la vuelta del kirchnerismo”.

Más allá de ese reconocimiento, Caputo defendió su gestión, sostuvo que el estancamiento de la actividad responde a la situación internacional, remarcó que el Gobierno se encuentra en el “camino correcto” y solicitó una visión de mediano y largo plazo para evaluar el desarrollo del plan.

A poco de prometer “los mejores 18 meses”, Caputo admitió que la economía creció menos de lo esperado. NA

Cómo se encuentra hoy la economía argentina

Estos pronósticos se conocen tras el dato oficial de agosto, que arrojó una caída interanual del 1,7% -la mayor contracción en lo que va de 2026- y un retroceso acumulado del 1,2% en los primeros ocho meses del año.

De acuerdo al INDEC, solo cinco de los quince sectores que integran el EMAE mostraron crecimiento respecto al mismo mes de 2025. Explotación de minas y canteras encabezó el avance con una suba del 11,5% interanual, seguida por Electricidad, gas y agua, que aumentó 4,3%.

Asimismo, estas dos actividades se constituyeron como los sectores que más influyeron en el índice, seguidas por Hoteles y restaurantes (3,1% interanual). La suma de estos rubros aportó 0,6 puntos porcentuales al crecimiento interanual del índice.

En contraste, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacó Pesca (-15,7%). Además, los sectores que tuvieron las mayores incidencias negativas fueron Industria manufacturera (-3,2%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,5%), restándole 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.