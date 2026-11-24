El método utiliza una estructura diseñada para dirigir las ondas del router hacia sectores específicos de la vivienda.

La señal de WiFi no siempre llega con la misma intensidad a todos los ambientes de una casa. Las paredes, los muebles y la distancia respecto del módem pueden afectar la conexión y dificultar la navegación en determinados sectores.

Frente a este problema, investigadores de Dartmouth College y otras universidades de Estados Unidos, diseñaron una estructura especial recubierta con aluminio para dirigir la señal hacia las zonas donde se necesitaba una mejor cobertura.

Durante las pruebas, consiguieron aumentar su intensidad hasta 6 decibeles en determinados espacios y reducirla en otros.

Cómo funciona el reflector de papel aluminio que se coloca detrás del módem WiFi

El papel aluminio puede utilizarse para reflejar las ondas electromagnéticas que emite un router inalámbrico y modificar hacia dónde se propagan. De esta manera, en lugar de distribuir la señal de forma uniforme en todas las direcciones, un reflector puede ayudar a concentrarla en determinados sectores de una vivienda y reducir su presencia en otros.

Para comprobarlo, el equipo de investigadores desarrolló WiPrint, un sistema que calcula la forma de un reflector según la distribución de los ambientes y las zonas donde se necesita mayor cobertura. El dispositivo reflector se fabricó con una estructura de plástico impresa en 3D y recubierta con una capa de papel aluminio, y se coloco alrededor del punto de acceso WiFi.

El método utiliza una estructura diseñada para dirigir las ondas del router hacia sectores específicos de la vivienda. moo photograph

Qué efecto produce el reflector de aluminio en las habitaciones de la casa

En las pruebas realizadas en dos habitaciones, los investigadores comprobaron que los reflectores podían modificar la distribución de la señal inalámbrica. En las zonas elegidas para mejorar la recepción, consiguieron aumentar su intensidad hasta 6 decibeles (dB), mientras que en otros sectores lograron reducirla hasta 10 dB.

Los resultados también mostraron cambios en el rendimiento de la conexión donde el caudal de transmisión de datos aumentó hasta un 55,1% en las áreas favorecidas y disminuyó hasta un 63,3% en aquellas donde se buscaba limitar la señal.