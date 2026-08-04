Científicos revelan que el origen de la Luna no resultó casual y se redefine la historia del universo.

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Investigadores internacionales han realizado un descubrimiento que cuestiona la teoría clásica sobre el origen de la Luna. De acuerdo a esta perspectiva renovada, el impacto que dio origen al satélite natural no fue simplemente un encuentro fortuito, sino que involucró a cuerpos formados en la misma región del disco protoplanetario.

El hallazgo, fundamentado en estudios geoquímicos y modelos de formación planetaria, sugiere que la composición de la Tierra y del objeto precursor de la Luna tienen orígenes comunes. Esta situación podría explicar las similitudes en elementos clave y requiere una reconsideración de las cronologías y mecanismos que fueron fundamentales en los inicios del sistema solar.

Nuevos análisis reescriben los orígenes de la Luna

Este enfoque ofrece una explicación más ordenada de por qué la Luna y la Tierra muestran similitudes químicas que la teoría del impacto casual tenía dificultades para justificar. También implica que la formación no fue un único evento aislado sino parte de un proceso regional más amplio.

Los estudios compararon abundancias de metales e isótopos en muestras terrestres y en registros de la Luna y propusieron que muchos de los bloques que construyeron ambos cuerpos provenían del interior del sistema solar. El resultado es coherente con escenarios donde los planetesimales vecinos convergen y colisionan tras una etapa de migraciones y mezclas locales.

El hallazgo podría cambiar la historia planetaria

Si se confirma el nuevo modelo, los libros de texto sobre la formación planetaria deberán actualizarse: la génesis de la Luna pasaría a ser un capítulo de un proceso colectivo de acreción y redistribución de material en la vecindad orbital terrestre, no solo la consecuencia de una colisión accidental.

La reinterpretación afecta además a cómo entendemos la evolución temprana de la Tierra (su masa, su manto y la distribución de hierro) y plantea preguntas sobre la frecuencia de eventos similares en otros sistemas planetarios observables.

Polémica y nuevos chequeos sobre esta teoría

La comunidad científica acoge con interés el estudio, aunque advierte que todavía quedan piezas por resolver: es imperativo ampliar las muestras, perfeccionar modelos dinámicos y conciliar discrepancias en datos isotópicos. La discusión activa es beneficiosa y será determinante para las próximas campañas de muestreo y simulación.

A corto plazo, los investigadores prevén nuevas mediciones y simulaciones con el fin de contrastar el escenario regional con el impacto aleatorio clásico. De confirmarse, este descubrimiento podría reescribir capítulos enteros sobre el origen de la Luna y el desarrollo del sistema solar.