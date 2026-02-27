Pese a al expectativa que generó un nuevo viaje del ser humano a la Luna y la posibilidad de entrar en contacto para ver en vivo la superficie lunar, la NASA decidió aplazar por algunos años este evento que prometía ser uno de los más emotivos a medio siglo del último alunizaje. La misión Artemis, que llevará al ser humano a pisar la superficie de la Luna tras más de 50 años, se postergó hasta el 2028 debido a un problema técnico que obligó a que haya una nueva prueba piloto del lanzamiento. Los voceros de la NASA anunciaron este viernes en rueda de prensa que debieron atrasar la misión Artemis II para dentro de 2 años tras haber encontrado un problema con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial). Los referentes de la agencia explicaron que están aumentando la frecuencia de sus misiones bajo el programa Artemis para lograr el objetivo de que astronautas regresen y vivan en la Luna por mucho tiempo. Sin embargo, este proyecto requiere los siguientes procesos antes de hacerse efectivo: La NASA indicó que los equipos se preparan para el lanzamiento de Artemis II en las próximas semanas. Luego la misión Artemis III se dará en 2027 y estará creada para probar sistemas y capacidades operativas en órbita baja terrestre. Todo este proceso de preparación culminará con el alunizaje de Artemis IV en el 2028. Esta nueva misión incluirá un encuentro y acoplamiento con uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, que realizarán pruebas en el espacio de los vehículos acoplados, la verificación integrada de los sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, así como pruebas de los nuevos trajes de Actividad Extravehicular (xEVA). “La NASA debe aumentar la velocidad de vuelo de forma segura y ejecutar la política espacial nacional del presidente. Con la competencia creíble de nuestro mayor adversario geopolítico, que aumenta cada día, necesitamos avanzar con mayor rapidez, eliminar retrasos y alcanzar nuestros objetivos”, explicó el titular de la NASA, Jared Isaacman. El referente destacó que lograron aumentar la velocidad de vuelo y remarcó que avanzan hacia los objetivos de forma “lógica y gradual”. Por otra parte, también remarcó que este proceso fue el que permitó lograr “lo casi imposible” en 1969 y justificó que es la única forma de volver a la Luna. El ser humano volverá a la Luna en el marco de la misión Artemis tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972. Tras más de 50 años, la NASA decidió volver a la Luna, pero de forma sostenida, es decir, ir para quedarse. Por eso, la agencia desarrolló una infraestructura permanente (Gateway) diseñada para un mínimo de quince años. El proyecto Artemis, a diferencia del programa Apolo en el que los astronautas estuvieron en la superficie lunar alrededor de una quincena de días en total, tiene la finalidad de que el ser humano aprenda a vivir y a trabajar durante largos periodos en la superficie de otro mundo, así como aprender a explotar recursos lunares. Tras el vuelo de prueba sin tripulación de Artemis I, Artemis II contará con una tripulación de cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA y el Jeremy Hansen la Agencia Espacial Canadiense.