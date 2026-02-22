Argentina se prepara para vivir uno de los eventos astronómicos más llamativos de los próximos años: la Luna Roja 2026, un eclipse lunar total que cubrirá el satélite con un tono rojo profundo durante más de una hora. El fenómeno se dará entre la noche del 2 de marzo y la madrugada del 3 de marzo, y colocará al país entre los mejores puntos de observación del hemisferio sur. La fase de totalidad se extenderá entre 80 y 82 minutos, una duración que lo convierte en uno de los eclipses lunares más prolongados de la década. Será visible sin equipos especiales y podrá disfrutarse desde ciudades, zonas rurales y puntos turísticos. Este eclipse lunar ocurre cuando la Tierra bloquea por completo la luz del Sol e impide que ilumine la superficie lunar. En ese momento, la atmósfera terrestre filtra la luz y genera un brillo rojizo que transforma la Luna llena en una esfera color fuego. Lo que hace único al eclipse del 2026 es: Es uno de los eclipses con mayor duración total de toda la década y no se repetirá con estas condiciones hasta al menos dos años después. El eclipse tendrá una gran cobertura global. Las mejores zonas para verlo serán: La fase total podrá observarse de manera completa. Argentina, Uruguay y Chile tendrán una vista privilegiada. Podrá verse en todas sus etapas, siempre que el clima acompañe. El océano quedará dentro de la franja de visibilidad completa. En total, más de 2.500 millones de personas verán la etapa total del eclipse y cerca de 176 millones observarán todo el espectáculo desde el inicio hasta el final. El eclipse será visible desde casi todo el país. Con cielo despejado, podrá verse a simple vista en su totalidad desde el amanecer hasta la salida del Sol. Será visible durante el amanecer, lo que permitirá capturar imágenes únicas de la Luna roja sobre el horizonte. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son completamente seguros para la vista. Aun así, estas recomendaciones mejoran la experiencia: