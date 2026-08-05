Se acabó la calma en la Luna | La “basura” espacial de Elon Musk impactará a casi 9.000 km/h y dejará un enorme cráter

Los restos de un cohete de SpaceX impactarán este miércoles contra la superficie de la Luna en un hecho que será seguido de cerca por la comunidad científica internacional. Según las estimaciones de astrónomos independientes, la colisión se producirá después de que el vehículo fuera enviado al espacio en enero de 2025 para una misión que puso a prueba los módulos de aterrizaje de dos compañías privadas.

La NASA confirmó que conoce la trayectoria del cohete y explicó que se trata de un desecho de una misión lunar de la estadounidense Firefly Aerospace y la japonesa Ispace, que despegó el 15 de enero de 2025.

Aunque el impacto será accidental, los científicos consideran que ofrecerá una oportunidad poco habitual para estudiar el comportamiento de la superficie lunar y mejorar el conocimiento sobre el satélite natural de la Tierra.

Se acabó la calma en la Luna | La “basura” espacial de Elon Musk impactará a casi 9.000 km/h y dejará un enorme cráter

¿Cuándo impactará el cohete de SpaceX contra la Luna?

El impacto está previsto para este miércoles alrededor de las 2:35 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos (6:35 GMT), cuando la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX, con un peso aproximado de cinco toneladas, choque contra la superficie lunar a una velocidad de 8.690 kilómetros por hora.

De acuerdo con las estimaciones de los expertos, la colisión tendrá lugar cerca del cráter Einstein, una zona del lado oculto de la Luna.

Los astrónomos prevén que el impacto genere una cavidad de entre 20 y 30 metros de diámetro y expulse material lunar hasta una distancia aproximada de 800 kilómetros.

La NASA explica por qué el cohete terminó en una trayectoria hacia la Luna

La NASA informó esta semana de que el objeto corresponde a un desecho espacial de la misión lunar desarrollada conjuntamente por Firefly Aerospace e Ispace.

Julianna Scheiman, directora de Programas de Ciencia de la NASA y Dragon en SpaceX, explicó que, en las misiones de órbita baja terrestre, lo habitual es que la etapa superior del cohete se destruya durante su reentrada en la atmósfera.

Sin embargo, señaló que en las misiones dirigidas a destinos más lejanos “necesitamos realizar una maniobra diferente para garantizar que la propia segunda etapa sea segura, según las normas y regulaciones pertinentes”.

Además, explicó que “Lo que ha ocurrido es que, esencialmente, una combinación de la actividad solar y las fuerzas de gravedad la han puesto en una trayectoria hacia la Luna”.

Qué esperan descubrir los científicos tras la colisión

Aunque la Luna recibe impactos de meteoritos de forma habitual, las colisiones provocadas por objetos fabricados por el ser humano son mucho menos frecuentes.

Precisamente por ello, la NASA considera que este choque ofrecerá una oportunidad para profundizar en el conocimiento de la superficie lunar y estudiar cómo responde el terreno a un impacto de estas características.

La información obtenida permitirá mejorar la comprensión del entorno lunar y contribuir al desarrollo de futuras misiones espaciales, incluido el estudio de medidas para proteger a los astronautas y las infraestructuras que puedan instalarse en la superficie del satélite.

El regreso del ser humano a la Luna sigue previsto para 2028

Se acabó la calma en la Luna | La “basura” espacial de Elon Musk impactará a casi 9.000 km/h y dejará un enorme cráter Fuente: Shutterstock Shutterstock

La agencia espacial estadounidense mantiene el objetivo de devolver al ser humano a la Luna en 2028, un paso que considera fundamental dentro de su estrategia de exploración espacial.

Según la NASA, este regreso servirá como base para desarrollar tecnologías, procedimientos e infraestructuras que permitan impulsar futuras misiones hacia otros destinos del sistema solar, entre ellos Marte.

El impacto accidental del Falcon 9 se producirá mientras la exploración lunar vuelve a situarse entre las principales prioridades de las agencias espaciales internacionales y de las compañías privadas que participan en este tipo de misiones.