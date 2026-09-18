Rociar agua oxigenada en los azulejos del baño una vez al mes: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Fuente: ChatGPT

Entrar al baño y contemplar manchas oscuras, moho o suciedad incrustada entre las baldosas es una de las situaciones más frustrantes en el mantenimiento del hogar. No importa cuánto se refriegue la superficie con limpiadores convencionales; si las juntas permanecen oscuras, la estancia transmite un aspecto descuidado.

Sin embargo, existe un truco casero viral y económico que se ha vuelto tendencia en portales de decoración y mantenimiento del hogar: rociar agua oxigenada en los azulejos del baño una vez al mes.

¿Para qué sirve aplicar agua oxigenada en los azulejos del baño?

La acumulación constante de humedad, vapores y restos de jabón genera el escenario perfecto para que la mugre y el moho negro se adhieran con fuerza a los azulejos y a sus juntas.

Según explican expertos en orden y limpieza ecológica, como la divulgadora de hogar Laura Giraldo en portales especializados como Cuerpo Mente, el uso de este peróxido de hidrógeno actúa como un potente desinfectante y blanqueador natural.

Su función principal es penetrar en la porosidad de la cerámica para desincrustar el óxido, la grasa y los hongos sin dañar los materiales.

Los mejores trucos para eliminar el sarro de los azulejos sin dañar superficies. Fuente: Shutterstock Yury Nikolaev

¿Por qué se recomienda este truco casero de limpieza?

A diferencia de los productos químicos industriales muy agresivos o el amoníaco, que despiden vapores tóxicos e irritantes, esta alternativa es respetuosa con el medio ambiente y segura para la salud.

De acuerdo con las guías de conservación de viviendas de compañías como Santalucía, el agua oxigenada ofrece una acción oxidante suave que desinfecta sin riesgos.

Además, expertos en la fabricación de revestimientos cerámicos de Cerámica Sánchez aconsejan este método porque no corroe el esmalte de las piezas ni deteriora el sellador, garantizando una limpieza profunda que respeta la vida útil de los materiales.

¿Cómo preparar la mezcla efervescente paso a paso?

Para conseguir un resultado impecable de aspecto profesional, no se utiliza el agua oxigenada sola, sino en conjunto con otros elementos sencillos del hogar. La fórmula recomendada por Trendencias Decoración consiste en:

Mezclar 100 gramos de bicarbonato de sodio con 50 mililitros de agua oxigenada al 3% hasta formar una pasta homogénea. Incorporar media cucharada de detergente líquido para platos para disolver la grasa. Extender la preparación sobre las juntas con un cepillo de cerdas duras. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos para aprovechar la reacción efervescente (burbujas) que afloja la mugre desde la raíz. Frotar suavemente, enjuagar con una esponja húmeda y secar con un paño limpio.

¿Por qué es clave hacerlo una vez al mes?

Hacer de este procedimiento una rutina de mantenimiento mensual evita que el moho, el sarro y los residuos de jabón vuelvan a fijarse de manera permanente en las uniones de las baldosas.

Al aplicarlo periódicamente, se logra mantener un baño impecable, fresco y reluciente todo el año con el mínimo esfuerzo físico y económico, ahorrando en costosos productos de limpieza comerciales.