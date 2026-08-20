Se aproxima el diluvio del año este miércoles 19 de agosto.

Misiones se prepara para un cambio marcado en las condiciones del tiempo durante este jueves 20 de agosto. El pronóstico anticipa una jornada con lluvias y tormentas en distintos sectores de la provincia, las cuales podrían tener granizo y fuertes ráfagas de viento de 50 km/h.

El escenario climático se presentará en todo el territorio misionero, desde Posadas hasta la zona de Iguazú y Eldorado. Las precipitaciones, por su parte, serán constantes y los valores acumulados podrían ser de entre 30 y 50 mm.

Temporal en Misiones: cómo estará el clima este jueves 20 de agosto

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 20 se esperan lluvias en diferentes sectores de Misiones. Sin embargo, rige una alerta meteorológica amarilla de en todo el territorio provincial.

En la capital provincial habrá lluvias aisladas, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 15°C.

El mal tiempo también alcanzará zonas del interior de la provincia y en las zonas de Eldorado, Iguazú y la parte baja de Montecarlo, las temperaturas se ubicarán entre los 13°C y 18°C.

Cuáles son las zonas bajo alerta por el temoral

Las tormentas que se darán en Misiones afectarán a gran parte de la provincia. El fenómeno meteorológico se dará en las siguientes zonas, según el informe del SMN.

Posadas

Candelaria

Libertador General San Martín

San Ignacio

25 de Mayo

Apóstoles

Cainguás

Concepción

Leandro N. Alem

Oberá

San Javier

Sur de Guaraní

Norte de Guaraní

San Pedro

Zona alta de General Manuel Belgrano

Zona alta de Montecarlo

Eldorado

Iguazú

Zona baja de General Manuel Belgrano

Zona baja de Montecarlo

Lluvias, frío y posibles nevadas en las zonas de altura. Foto: Foco Uy

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el clima presentará las siguientes condiciones meteorológicas, según el Servicio Meteorológico Nacional.