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Misiones se prepara para un cambio marcado en las condiciones del tiempo durante este jueves 20 de agosto. El pronóstico anticipa una jornada con lluvias y tormentas en distintos sectores de la provincia, las cuales podrían tener granizo y fuertes ráfagas de viento de 50 km/h.
El escenario climático se presentará en todo el territorio misionero, desde Posadas hasta la zona de Iguazú y Eldorado. Las precipitaciones, por su parte, serán constantes y los valores acumulados podrían ser de entre 30 y 50 mm.
Temporal en Misiones: cómo estará el clima este jueves 20 de agosto
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 20 se esperan lluvias en diferentes sectores de Misiones. Sin embargo, rige una alerta meteorológica amarilla de en todo el territorio provincial.
En la capital provincial habrá lluvias aisladas, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 15°C.
El mal tiempo también alcanzará zonas del interior de la provincia y en las zonas de Eldorado, Iguazú y la parte baja de Montecarlo, las temperaturas se ubicarán entre los 13°C y 18°C.
Cuáles son las zonas bajo alerta por el temoral
Las tormentas que se darán en Misiones afectarán a gran parte de la provincia. El fenómeno meteorológico se dará en las siguientes zonas, según el informe del SMN.
- Posadas
- Candelaria
- Libertador General San Martín
- San Ignacio
- 25 de Mayo
- Apóstoles
- Cainguás
- Concepción
- Leandro N. Alem
- Oberá
- San Javier
- Sur de Guaraní
- Norte de Guaraní
- San Pedro
- Zona alta de General Manuel Belgrano
- Zona alta de Montecarlo
- Eldorado
- Iguazú
- Zona baja de General Manuel Belgrano
- Zona baja de Montecarlo
Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el clima presentará las siguientes condiciones meteorológicas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
- Jueves 20: mínimas de 8° y máximas de 17° con cielo despejado y bajo nivel de humedad.
- Viernes 21: mañana fresca con 7° y sin probabilidad de lluvias. Máxima de 12° por la tarde.
- Sábado y domingo: el fin de semana estará marcado por la presencia del sol, la baja humedad y las mañanas frescas. Se esperan entre 4° y 13°.