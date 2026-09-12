Poner suavizante en el balde para limpiar los pisos: para qué sirve y cuándo no conviene hacerlo (foto: ChatGPT)

A la hora de limpiar los pisos del hogar, muchas personas prueban distintos métodos para que queden lo más limpios posible. De esta forma, uno de los métodos caseros y poco conocidos por muchos es el de agregar unas gotas de suavizante para la ropa a un balde de agua antes de fregar los pisos con un trapo.

La idea fundamental de esta recomendación para la limpieza de los pisos es aprovechar el perfume del producto para que el ambiente libere un aroma agradable y genere una sensación de limpieza. Sin embargo, no puede considerarse como un reemplazo de los limpiadores tradicionales y desinfectantes que pueden conseguirse en las tiendas.

Utilizar suavizante para limpiar los pisos: paso a paso

Si bien el método es sencillo, requiere utilizar el producto con moderación. Esto se debe a que un exceso de suavizante puede dejar residuos, marcas o incluso volver el piso resbaladizo. De esta forma, la clave para implementar este truco de forma efectiva pero segura es utilizar muy poco producto.

El paso a paso para implementarlo es el siguiente:

Llenar un balde con agua fría o tibia. Agregar una pequeña cantidad de suavizante al balde (solamente unas gotas). Mezclar bien para que se diluya de forma homogénea. Humedecer el trapo o la mopa, escurrir bien y pasarlo como de costumbre.

En qué casos no conviene aplicar el truco de utilizar suavizante para limpiar los pisos

A pesar de que este truco puede ser efectivo si se aplica correctamente, no todos los materiales reaccionan igual ante productos que no fueron diseñados para la limpieza de los pisos. De esta forma, es conveniente realizar una prueba en una zona poco visible antes de usar la mezcla en toda la casa.

Se recomienda especial precaución en pisos de madera o parquet, porque la humedad y ciertos productos pueden dañar la terminación. Además, las superficies enceradas pueden quedar opacas o con residuos, mientras que tampoco se recomienda utilizarlo en pisos muy brillantes, debido a que el exceso de suavizante puede dejar marcas.

Asimismo, los cerámicos o porcelanatos antideslizantes tampoco son los mejores candidatos para la implementación de este truco, debido a que los restos de suavizante pueden acumularse.

Poner suavizante en el balde para limpiar los pisos: para qué sirve y cuándo no conviene hacerlo (foto: ChatGPT) ChatGPT

Por lo tanto, siempre se recomienda consultar las indicaciones del fabricante del piso para evitar utilizar productos que puedan no ser compatibles con ese tipo de superficie.

Además, es importante aclarar que, si bien el suavizante perfuma, no reemplaza los productos de limpieza que contribuyen a la desinfección de los pisos. De esta forma, puede emplearse como un complemento adicional para añadir fragancia, pero no sustituye los productos específicos diseñados para remover grasa, suciedad y desinfectar cuando sea necesario.