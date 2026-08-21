De acuerdo con el pronóstico oficial, un nuevo sistema de baja presión avanzará sobre distintas regiones de la Argentina durante este viernes 21 y sábado 22 de agosto.

El fenómeno provocará un período de fuerte inestabilidad, con lluvias intensas, tormentas, ráfagas de viento y un posterior descenso de las temperaturas.

Ciclogénesis: cuándo llega el temporal y qué zonas afectará

La ciclogénesis comenzará a intensificarse este viernes 21 de agosto y continuará durante el sábado, a medida que el sistema de baja presión avance sobre el centro y este del país.

El fenómeno podría dejar precipitaciones abundantes, tormentas y fuertes ráfagas, especialmente en sectores del Litoral y el noreste argentino. Entre las provincias que deberán seguir con mayor atención la evolución del tiempo aparecen Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

En las áreas donde se desarrollen tormentas también podrían registrarse actividad eléctrica, lluvias intensas en períodos cortos y ráfagas fuertes, por lo que las condiciones pueden variar rápidamente durante la jornada.

Ciclogénesis en Argentina: el temporal llegará este viernes 21 con lluvias, tormentas y fuertes ráfagas en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. ChatGPT

Buenos Aires y AMBA: cómo será el tiempo durante el viernes 21

El clima en la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también estarán alcanzadas por el cambio de tiempo asociado al avance del sistema.

Durante el viernes se espera un escenario de mayor nubosidad e inestabilidad, con posibilidad de lluvias y tormentas en distintos sectores. La evolución exacta dependerá del desplazamiento del sistema de baja presión y podrá modificarse en las próximas actualizaciones.

Además, el viento será otro de los factores a seguir, especialmente en sectores de la costa bonaerense.

Después de las lluvias llega el frío: qué pasará el sábado

El paso de la ciclogénesis estará acompañado posteriormente por el ingreso de una masa de aire frío, que provocará un marcado descenso de las temperaturas en diferentes regiones del país.

Así, el cambio de tiempo tendrá dos etapas bien diferenciadas: primero, el avance de las lluvias, tormentas y fuertes vientos durante el viernes y, luego, la llegada de temperaturas más bajas durante el sábado y los días siguientes.

Ante la posibilidad de cambios en la intensidad y el recorrido del fenómeno, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema de Alertas Tempranas antes de realizar actividades al aire libre o emprender viajes.