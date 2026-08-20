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Argentina se preparan para un cambio marcado en las condiciones del tiempo durante este jueves 20 y viernes 21 de agosto. El pronóstico anticipa una jornada con lluvias y tormentas en distintos sectores del país, con la posibilidad de nevadas y temperaturas bajo cero.
Se aproxima un temporal de 48 horas: cómo estará el clima
Los informes oficiales del SMN anticipan un jueves marcado por tormentas que golpearán diversas provincias como Misiones, Chaco y Corrientes. Sin embargo, donde estará más marcado, será en el sur del país.
En Tierra del Fuego se registrarán fuertes nevadas desde la tarde del jueves 20 de agosto y se extenderán hasta el viernes 21.
Las lluvias y el agua nieve estarán acompañadas de una baja de temperatura:
- La mínima llegará a -1° y la máxima a 5°
- Habrán ráfagas de viento que superarán los 60 km/h.
Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN
El SMN detalló que el clima en la Ciudad de Buenos Aires estará de la siguiente manera en la semana:
- Jueves 20: mínimas de 8° y máximas de 17° con cielo despejado y bajo nivel de humedad.
- Viernes 21: mañana fresca con 7° y sin probabilidad de lluvias. Máxima de 12° por la tarde.
- Sábado y domingo: el fin de semana estará marcado por la presencia del sol, la baja humedad y las mañanas frescas. Se esperan entre 4° y 13°.