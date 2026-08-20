Se apróxima un diluvio histórico de 48 horas de tormentas

Argentina se preparan para un cambio marcado en las condiciones del tiempo durante este jueves 20 y viernes 21 de agosto. El pronóstico anticipa una jornada con lluvias y tormentas en distintos sectores del país, con la posibilidad de nevadas y temperaturas bajo cero.

Se aproxima un temporal de 48 horas: cómo estará el clima

Los informes oficiales del SMN anticipan un jueves marcado por tormentas que golpearán diversas provincias como Misiones, Chaco y Corrientes. Sin embargo, donde estará más marcado, será en el sur del país.

En Tierra del Fuego se registrarán fuertes nevadas desde la tarde del jueves 20 de agosto y se extenderán hasta el viernes 21.

Las lluvias y el agua nieve estarán acompañadas de una baja de temperatura:

La mínima llegará a -1° y la máxima a 5°

Habrán ráfagas de viento que superarán los 60 km/h.

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Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El SMN detalló que el clima en la Ciudad de Buenos Aires estará de la siguiente manera en la semana: