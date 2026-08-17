(Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El tiempo volverá a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias reaparecerán durante el martes 18 de agosto, en una jornada marcada además por el descenso de las temperaturas y fuertes ráfagas de viento.

El comienzo de la semana tendrá cielo mayormente nublado y temperaturas bajas. Sin embargo, el dato que más llama la atención aparece el martes 18 de agosto, cuando se esperan lluvias aisladas y ráfagas de hasta 59 km/h.

El martes vuelven las lluvias y el viento será protagonista

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la madrugada del martes habrá un 10% de probabilidad de precipitaciones, mientras que durante la mañana las chances de lluvias aisladas subirán a entre 10% y 40%.

La temperatura mínima será de alrededor de 8 grados, por lo que se espera una mañana fría. Hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias del 10% y una máxima de 12 grados.

Además, el viento tendrá un papel importante: se prevén ráfagas de hasta 59 km/h del sector sur durante la tarde.

Clima en Buenos Aires: el martes 18 de agosto regresan las lluvias y habrá fuertes ráfagas de viento en el AMBA.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante los próximos días

El lunes 17 de agosto se presentará mayormente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 14 grados, con una baja probabilidad de precipitaciones. También se esperan ráfagas de hasta 50 km/h del sudeste entre la madrugada y la tarde.

Después de las lluvias aisladas del martes 18, el tiempo tenderá a mejorar. El miércoles 19 se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 13.

Para el jueves 20, el SMN pronostica cielo nublado durante la mañana, con un 10% de probabilidad de lluvia y una mínima de 8 grados. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura podría llegar a los 15 grados.

El viernes 21 comenzará con cielo parcialmente nublado y una mínima de 8 grados. Durante la jornada habrá vientos del sudoeste de entre 23 y 31 km/h, mientras que la máxima alcanzará los 14 grados.

El pronóstico anticipa una semana fría y con viento

El panorama para Buenos Aires muestra una semana con temperaturas bajas, abundante nubosidad y períodos de viento, aunque las precipitaciones no se mantendrán durante todos los días.

El martes será el momento de mayor atención por la combinación de lluvias aisladas, frío y ráfagas de hasta 59 km/h. A partir del miércoles, las condiciones tenderían a ser más estables, aunque el cielo continuará con nubosidad variable y las temperaturas se mantendrán bajas.