Este gigante de las hamburguesas y referente en el mundo de la gastronomía porteña supo ser premiado como el mejor de Capital Federal, pero debido al auge de otras cadenas o restaurantes con ofertas diferentes que se fueron masificando, perdió fuerza y sus locales vieron una baja en el consumo. Sin embargo, la firma decidió cambiar radicalmente su propuesta con un convenio que trajo una nueva cancha de básquet a un emblemático local y también buscaron transformar su producto con un pan y carne de primer nivel. Williamsburg, la marca que llegó a ganar el premio a la “Mejor Hamburguesa de la Ciudad”, comenzó a achicar su estructura durante los últimos tiempos. Sin embargo, lejos de ser un final, se trataba de un cambio estratégico hacia un sector que nadie vio venir. Hoy, la hamburguesería con espíritu de Brooklyn dejó el formato tradicional de cadena para transformarse en algo mucho más ambicioso: una experiencia de lujo urbano que mezcla el básquet profesional, la moda y la alta cocina. La gran apuesta de esta nueva etapa se encuentra en el Paseo de la Infanta. Williamsburg no solo rediseñó su estética, sino que cambió las reglas del juego al asociarse con Clutch, la cancha de básquet de 3x3 impulsada por el influencer Grego Rossello. Lo que antes era solo un salón de comidas, ahora se transformó en un local que combina tres ejes claves en su estrategia de gastronomía y negocios: Este local buscó una propuesta más corta enfocada a dar un producto Premium a un precio más económico. De esta forma, optaron por el exitoso y premiado pan de Kalis, famoso por su nueva pizzería en Chacarita, y por la carne de Muge, una de las más exclusivas, a la vez que optaron por cortes premium. Además, se incorporaron otros ingredientes de nivel como aceite de trufa, salsa demiglace y variantes como el alioli casero con aceite de brasa. También, la carta incorporó 3 nuevos combos que definen la nueva era También hay combos especiales para celíacos, pero vale remarcar que la firma trabaja productos con TACC y puntualizaron en el riesgo de contaminación. Por último, además de básquet y hamburguesas premium, el negocio se amplió a dar un postre especial y crearon el primer helado soft sabor Snicker de Argentina, además de una versión con pistacho gourmet. Es el cierre perfecto para un concepto que busca que el cliente no solo vaya a comer, sino a “vivir” la marca.