Con el fin del verano, llega la nueva tendencia en ropa del otoño y aparece una nueva pregunta entre los fanáticos de la moda: ¿cómo hay que vestirse esta temporada y cuáles son las prendas destacadas? En este sentido, los jeans tradicionales dejaron de ser furor y se viene un nuevo estilo europeo que reemplazará al clásico pantalón vaquero. Por otro lado, a medida que las temperaturas descienden, el estilo también se transforma. En esta línea, el famoso influencer especialista en moda @truccos_fashion contó cuáles serán las corrientes que estarán en boga este año. Los barrel jeans se posicionaron como una tendencia destacada de la temporada 2026 y serán claves cuando bajen las temperaturas en el otoño, sobre todo cuando haya que optar por prendas largas y más abrigadas. En un año donde el denim regresa con fuerza y personalidad, esta silueta de piernas curvas brilla tanto en las pasarelas europeas como en el street style de ciudades como Nueva York. Más que una moda pasajera, se consolidan como el nuevo básico para quienes aprecian la comodidad sin renunciar al estilo. “El 2026 será el año con los jeans con personalidad propia”, contó Trucos_Fasshion en un video que se viralizó en sus redes sociales. El especialista también puntualizó que esta tendencia se incorpora a otros detalles y colores que serán los ideales para esta época del año. A diferencia de otras tendencias que surgen de la funcionalidad, los barrel jeans persiguen un fin más estético: alterar las proporciones del cuerpo. El famoso influencer contó que este estilo es ideal, porque da la imagen de “de siluetas delgadas y estructuradas”, a la vez que señaló que son “perfectas para definir el cuerpo y elevar la silueta sin esfuerzo”. Este modelo atrae a muchos porque permite experimentar con el volumen, reinventa el clásico pantalón vaquero y brinda un toque moderno a cualquier atuendo. Además, son inclusivos: no reconocen género, talla ni edad. Por último, el influencer cerró que “los colores tierra dominarán debido a su calidez autenticidad y aire artesanal”. En esta línea, puntualizó que habrá tres “marrones tierra” que dominarán esta temporada: Otro punto que destacó es que este 2026 se harán presentes los “jeans con detalles” donde destacarán los bordados, los apliques y los cortes especiales. Esta silueta -también conocida como balloon, tapered o incluso horseshoe, según el diseñador- se distingue por su forma única: ajustada en la cintura y caderas, con un notable ensanchamiento en la mitad de la pierna que se estrecha suavemente al llegar al tobillo. El resultado crea un efecto visual que desafía la rigidez de los cortes tradicionales, ofreciendo una estética contemporánea. El secreto radica en equilibrar las proporciones. Dado que estos jeans añaden volumen en la parte inferior, es aconsejable combinarlos con tops ajustados o estructurados en la parte superior: una blusa fajada, un blazer entallado o un crop top son opciones perfectas. En cuanto al calzado, las opciones son diversas: desde zapatillas para un look casual, hasta mocasines con plataforma o kitten heels si buscas estilizar.