La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por sus bodegones históricos, donde se sirven porciones abundantes, con sabores intensos y ambiente íntimo. La Capitana (Guardia Vieja 4446) cuenta con un puntaje casi perfecto de 4.9 estrellas sobre 5 en Google Maps y es uno de los bodegones más conocidos del barrio de Almagro por rendir tributo a la gastronomía porteña.

El restaurant y vermutería homenajea a Eva Perón, personaje histórico que se erige en gigantes vitrales color azul. Las mesas y barras de madera, junto con las lámparas de araña, transportan a quien pise el bodegón a aquella época de los años 40 y 50. Cuentan con dos salones; el primero está ubicado en la planta baja, tiene luces tenues e irradia intimidad, mientras que la terraza se convierte en el escenario ideal para las tardes de verano. Los tangos y boleros son una constante en el local para aportar ese toque argentino que eleva su nivel.

Menú de La Capitana

Al ingresar, todas las mesas son bien recibidas con un plato para compartir de la llamada Caricias de la Abuela, bocaditos en forma de triángulo hechos en base a harina leudante y harina paraguaya acompañados de una salsa de berenjenas ahumadas. Las entraditas vienen acompañadas del trago Evita Capitana, un vermú con naranja, soda y mucho hielo.

Mientras se ve la carta, se puede disfrutar de distintos aperitivos, tanto en presentaciones de trago largo o en jarras para compartir:

Chapadmalal: tinto de verano mlbec, almíbar de malbec y especias, vermú rosso, soda y naranja

Descamisada: hesperidina, vermú rosso, tónica y naranja

Almagro obrero: amargo obrero, campari, menta y pomelo

Entradas

Las entradas en La Capitana son abundantes. La estrella de la casa es la tortilla de papa, la cual viene rellena de queso ahumado y panceta ahumada. No pueden faltar las tradicionales mollejas al verdeo, las cuales constan de 450 gramos de mollejas doradas al hierro con oliva, salsa de crema, queso y verdeo. También ofrecen otros platos como:

Lengua a la vinagreta: carpaccio de lengua de ternera a la vinagreta de limones asados con hojas verdes y parmesano

Provoleta La Capitana: queso provolone semi estacionado, macerado en oliva, orégano y pimentón ahumado. Gratinado en horno de barro con hojas de rúcula, bondiola estacionada y tomates cherry.

Hongos al hierro: hongos de estación salteados al hierro en aceite de oliva, con cherry y salsa de soja

Gambas al ajillo: langostinos sellados al hierro con manteca, pimentón español y ajo

Pastel de papa de La Capitana.

Platos principales

Los platos principales son un viaje por la historia de la cocina porteña. El osobuco al malbec es bien recibido por los comensales por estar braseado al horno de barro con la cocción suficiente para que el hueso se desprenda de la carne sin esfuerzo. Está hecho con reducción de vino agridulce acompañado por puré de papas.

Osobuco al malbec de La Capitana.

El Pastel del General también se hace espacio en el corazón de los amantes de la gastronomía al llevar papa con ternera braseada, queso ahumado, nuez moscada y queso parmesano. Otro de los clásicos porteños es la milanesa en sus versiones clásica (con papas fritas a caballo) y napolitana.

Cuentan con otros imperdibles como:

Pastel de cordero: pastel de estofado de cordero patagónico acompañado de puré de boniato y mucho queso gratinado

Bife argentino: 450 gramos de carne nacional sellada a la plancha con papas a la crema y salsa de queso

Bondiola de cerdo a la ciruela: bondiola laqueada con chutney de ciruela, acompañada de boniato pomo gratinado y rellena con panceta y cebolla caramelizada

Pollo a la antigua: cubos de pechuga salteados al hierro con verdeo y salsa de queso fundido, acompañados de champiñones y papas doradas

Canelones de petrona: rellenos de acelga, espinaca y ricota cocidos en horno de barro. Acompañada de salsa napolitana, bechamel y queso fundido.

Milanesa napolitana de La Capitana.

Hora dulce

La sobremesa es parte clave de la visita a los bodegones. Para endulzar la conversación, La Capitana ofrece una serie de postres en homenaje a la gastronomía porteña: