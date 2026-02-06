Una famosa cadena de Buenos Aires ganó el premio a la mejor hamburguesa del mundo. Este galardón internacional puso a este local en lo más alto de la gastronomía global con una creación argentina que fue elegida en el Dubai Burger Championship 2026. La Birra Bar quedó posicionada como campeona mundial y confirmó que una hamburguesa creada en Argentina con productos nacionales puede competir y ganar frente a las mejores del planeta. Tras la consagración, la marca anunció que la burger ganadora tendrá lanzamiento global en los próximos meses. La Crispy Dubai fue desarrollada especialmente para competir en el Dubai Burger Championship 2026, el primer certamen internacional que reunió a hamburgueserías de distintos continentes. Un jurado compuesto por chefs, especialistas y referentes de la industria evaluó sabor, creatividad, técnica, balance y presentación. La propuesta argentina logró destacarse y quedarse con el primer puesto, consolidando a La Birra Bar como una de las hamburgueserías más premiadas a nivel mundial. “Competir en Dubái y ganar en ese contexto es una validación enorme”, expresó el fundador de la marca, Daniel Cocchia. La hamburguesa ganadora combina ingredientes premium y sabores que definen el ADN de La Birra Bar: “El resultado es un producto de alto impacto, con crocancia, intensidad y equilibrio, pensada para representar a la marca en un escenario internacional de máxima exigencia”, contaron en el anuncio oficial. Tras la consagración, La Birra Bar confirmó el lanzamiento internacional simultáneo de la Crispy Dubai en los cuatro países donde opera la cadena: Argentina, Estados Unidos, España y Chile. En Buenos Aires, la nueva y galardonada creación tendrá los siguientes precios: Mientras La Birra Bar celebra su consagración internacional, otra propuesta empieza a ganar protagonismo en la escena local. Grasa, una nueva hamburguesería ubicada en Villa Crespo, llegó con un concepto minimalista y especializado que apunta a revalorizar el producto. El proyecto propone disfrutar una hamburguesa simple y noble, pero con la experiencia completa de un restaurante que destaca por su vajilla, su cristalería, sus vinos bien seleccionados y un ambiente cuidado, una propuesta inusual para este sector de la gastronomía que incluye un deck al aire libre. La estética es muy clara: un diner norteamericano con detalles de bistró. La carta de Grasa ofrece dos hamburguesas fijas y una especial rotativa, cocidas a la plancha y elaboradas con ingredientes de primera línea: blend de carnes de Muge, pan Martins, cheddar Milkaut, aderezos Heinz, vegetales frescos y salsas caseras. Las opciones clásicas buscan equilibrio y sabor sin excesos, mientras que la hamburguesa del mes introduce combinaciones más jugadas, como la actual versión con cheddar, mermelada de panceta, jalapeños y aderezo de ajo negro. Ubicación: Acevedo 986, Buenos Aires.