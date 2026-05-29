La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de Argentina autorizó este viernes la extensión de la licencia para operar una instalación energética clave: la Central Nuclear Atucha II. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 135/2026 y habilita a la planta a continuar funcionando hasta mayo de 2036.

Tras una exhaustiva evaluación técnica y legal, el organismo estatal aprobó la renovación para la gestión de la estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), una de las empresas clave que Milei busca privatizar .

Renovaron la licencia de Nucleoeléctrica para operar Atucha II

El texto oficial precisa que se verificaron “estrictos estándares de seguridad radiológica, protección física y protocolos de emergencia" antes de autorizar la prórroga. Esta publicación en el Boletín Oficial, formaliza el cumplimiento de todas las exigencias administrativas y de control necesarias para el sector nuclear nacional .

El organismo explica también que la licencia anterior había sido extendida en 2024 y tenía vigencia hasta el 26 de mayo de 2026. En marzo de este año, Nucleoeléctrica Argentina solicitó formalmente una nueva renovación para continuar operando la central.

Tras las inspecciones y evaluaciones técnicas realizadas, la Gerencia de Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares concluyó que la planta cumplía con las condiciones regulatorias exigidas para seguir en funcionamiento y recomendó extender la autorización hasta 2036.

La resolución también contó con la intervención de áreas especializadas en control ambiental, seguridad física nuclear y emergencias radiológicas, además de los equipos jurídicos y administrativos del organismo regulador.

En dónde está y cómo funciona Atucha II

El anuncio se realiza poco después de que Atucha II fuese reconectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), tras una parada programada para realizar tareas de mantenimiento, inspección y mejora, que comenzó en marzo y concluyó este mes. Se trata de una medida que se realiza cada año, con el fin de llevar adelante tareas no pueden hacerse durante la operación a potencia.