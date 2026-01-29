En pleno corazón del barrio porteño de Palermo, sobre la calle Honduras y la esquina de Fitz Roy, se encuentra Renée, un bar que funciona donde se encontraba del emblemático Peugeot Lounge .

El bar conserva su estilo francés original con dos plantas de arquitectura imponente y una propuesta que fusiona coctelería premium, finger food gourmet y música con DJ en vivo .

El proyecto surgió en 2023, cuando el Peugeot Lounge llevaba un año cerrado tras fundirse durante la pandemia. Los nuevos socios vieron potencial en ese espacio de dos pisos con estética francesa y decidieron darle una segunda oportunidad. El nombre elegido no fue casualidad: René, que en francés significa renacimiento.

Renée: una apuesta por la gastronomía gourmet

A diferencia de muchos bares donde la comida es apenas un acompañamiento secundario de los tragos, en Renée la cocina ocupa un lugar protagónico. El concepto está centrado en finger food gourmet, una tendencia que responde a lo que el público palermitano busca hoy: informalidad sin resignar calidad.

La carta incluye mini hamburguesas con pan casero, tacos, empanadas artesanales y tortillas. Todo se produce en la cocina propia del local, lo que garantiza frescura y permite adaptar platos según las necesidades de cada evento.

Sin embargo, la verdadera estrella del menú es la pizza de masa madre, el producto más pedido por los clientes y el que mejor representa la filosofía del lugar: simple en apariencia, pero elaborado con técnica y buenos ingredientes.

Para eventos corporativos o celebraciones especiales, el equipo de cocina puede desarrollar menús completos de tres pasos que incluyen entrada, plato principal y postre. Esta versatilidad gastronómica es parte del diferencial que buscan ofrecer en un mercado saturado de opciones.

La carta se renueva cada dos meses . Esta rotación constante permite incorporar productos de estación, probar nuevas preparaciones y mantener la oferta alineada con las tendencias del momento. Los tragos de autor también siguen esta lógica de actualización permanente.

Coctelería premium y música que acompaña

La barra de Renée propone una selección amplia de bebidas premium, tanto importadas como nacionales. Los tragos de autor cambian periódicamente y están pensados para complementar la experiencia gastronómica sin opacarla. La idea es que cada elemento del lugar, desde la comida a la música y la ambientación, funcione en equilibrio.

Desde las 21 horas, cuando abre el bar, hay un DJ realizando warm up. La música durante la cena es ambiente, pensada para conversar y disfrutar de la comida sin interferencias. A partir de medianoche, el clima cambia y la selección musical se vuelve más enérgica, con electrónica house y cachengue, géneros de moda en la noche porteña actual.

En Renée la propuesta se define como bar con DJ en vivo, lo que implica que la música y el ambiente son parte de la experiencia, pero el foco sigue estando en la gastronomía y la coctelería.

Un espacio versátil para múltiples ocasiones

Renée presenta a la vez una gran versatilidad arquitectónica. Con dos plantas completamente independientes, cada una con entrada propia, el lugar puede funcionar simultáneamente como bar abierto al público y como espacio para eventos privados. Esta flexibilidad permite que un piso esté reservado para eventos, como puede ser un cumpleaños o algo corporativo, mientras el otro recibe a los habitués del fin de semana.

La capacidad varía según el formato. En modo cóctel, cada piso alberga cómodamente entre 110 y 130 personas, lo que lo convierte en una opción ideal para eventos empresariales o celebraciones sociales. En cambio, cuando funciona como bar en su totalidad, el espacio puede recibir hasta 400 personas distribuidas entre ambos niveles.

La planta alta se destaca por su terraza, que combina sectores techados con espacios al aire libre. El deck de madera fue completamente renovado por los actuales dueños y se ha convertido en uno de los rincones más solicitados, especialmente durante los meses de primavera y verano.

La ambientación de cada piso es notablemente diferente: mientras la planta baja tiene un aire más urbano y contemporáneo, el nivel superior mantiene detalles más clásicos del diseño francés original.