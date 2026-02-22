El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán una fuerte tormenta con lluvias y vientos inestables. El Servicio Meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal que afectará a las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Tucumán, Chaco, Catamarca y Misiones. En la mayoría de los casos, la tormenta llegará este domingo, acompañada por vientos del sudoeste y una abundante caída de agua, con acumulados que podrían alcanzar los 15 milímetros. Según informó el organismo, las condiciones inestables se extenderán hasta el martes, mientras que el resto de la semana continuará con jornadas inestables. El organismo climático informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires este lunes 23. El temporal comenzará a la mañana y se prolongará durante todo el día con tormentas aisladas, afectando a casi toda la provincia. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: