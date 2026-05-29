El tributarista César Litvin estuvo este viernes el El Cronista Stream, donde armó un “podio” de los cuatro impuestos más distorsivos del sistema fiscal argentino.

El especialista identificó a Ingresos Brutos como el “más tóxico”, seguido por las retenciones a las exportaciones, el impuesto al cheque y las tasas municipales.

Litvin advirtió que el sistema tributario argentino está “contaminado” por tributos que generan “mucho daño a la actividad económica”. En total, estimó que el país cuenta con más de 150 tributos entre nación, provincia y municipio de “una complejidad que espanta a los inversores extranjeros”.

Ingresos Brutos: por qué es un “virus” y la razón por la que no puede eliminarse

“Lejos, lejos, primer puesto para Ingresos Brutos”, afirmó Litvin. El especialista explicó que es un impuesto que “se va acumulando en cada etapa del proceso económico” con un efecto en cascada: “se va trasladando el mismo impuesto y llega repotenciado al consumidor final”.

El experto detalló que una alícuota que comienza en el 3% termina siendo del 12% cuando llega al consumidor.

“Además afecta las exportaciones porque es un impuesto que no tiene recupero de exportación”, precisó. “El exportador cuando exporta, en cada una de las etapas de los insumos que compró, tiene un contenido importante de Ingresos Brutos y cuando exporta no tiene recupero. Quiere decir que estamos exportando impuestos”, advirtió.

Litvin sumó otra crítica central: “No mide capacidad económica. Si vendés a pérdida, pagás igual”.

El tributarista apuntó especialmente contra la práctica de las provincias de cobrar el impuesto “por anticipado” y luego dificultar las devoluciones.

“Las provincias cobran Ingresos Brutos por anticipado y tratan de no devolverte lo que te cobran de más. Esa plata es capital de trabajo de las empresas que lo pueden destinar a inversión, a pagar sueldos, a pagar a los proveedores, y lo tienen de rehén”, alertó.

“Esto es impensable de explicar a cualquier inversor del exterior, a un japonés. En Estados Unidos, vos pagaste de más y sin hacer ningún trámite te viene el cheque de vuelta”, comparó Litvin.

Sobre la posibilidad de eliminarlo, el especialista fue categórico: “No es fácil de eliminar. Representa el 4% del PBI”. En este sentido, aclaró: “No hay superávit fiscal que alcance a dejar de lado ese 4%”. Además, precisó que Ingresos Brutos representa en promedio el 80% de la recaudación propia de las provincias.

“Es un monstruo Ingresos Brutos, es un virus”, sentenció. Y agregó un dato que ilustra su crecimiento: “Hace 20 años era el 2,4% del PBI. Creció al 4%”. Para Litvin, ese aumento financió gasto público que “quizás debería haberse evitado”.

Impuesto a las exportaciones (retenciones)

En el segundo escalón del podio, Litvin ubicó al impuesto a las exportaciones, conocido como retenciones. “Tiene que ser nulo, o sea no tiene que existir. Prácticamente ningún país las tiene además”, sostuvo.

Según el tributarista, sólo 12 países en el mundo aplican este tributo, y los describió como “todos países desconocidos de África o de Asia del tercer mundo, irrelevantes en la economía mundial”.

El especialista señaló que los principales competidores comerciales de Argentina —Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y México— no tienen este impuesto. “Están en una mejor situación. Exportar autos de cualquiera de estos países o de Argentina, con el margen muy pequeño, no podemos competir”.

Litvin indicó que el propio gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional coinciden en la necesidad de eliminarlo: “Se conoció un informe del FMI que también sugiere eliminarlo”.

El impuesto al cheque, “nacido por un año hace 25 años”

El tercer lugar corresponde al impuesto a los débitos y créditos bancarios, popularmente conocido como impuesto al cheque. Litvin recordó su origen: “Este impuesto nació en el 2001, en plena crisis”. Y destacó la paradoja de su permanencia: “Nació por un año. En marzo soplamos las velitas del cuarto de siglo vigente. Era un transitorio y se quedó”.

El tributarista identificó dos problemas centrales del tributo. El primero es conceptual: “Es un impuesto que mide transacciones, no mide capacidad económica”. El segundo es su efecto sobre la informalidad: “Alienta la informalidad también; mucha gente no quiere pasar por banco”.

Sobre su alcance global, Litvin aclaró que “solo dos países en el mundo lo tienen además de Argentina: Colombia y Perú”. Y marcó una diferencia clave en las tasas: “En la Argentina es el 0,6% de débito y por el crédito. En estos otros países hay un cero más, o sea que es casi nada”.

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Las tasas municipales, el “hermanito menor” de Ingresos Brutos

El cuarto lugar del podio lo ocupan las tasas municipales. Litvin las describió como “el hermanito menor de Ingresos Brutos” y cuestionó su legitimidad: se cobran “ilegítimamente por parte de los municipios”.

El especialista advirtió que “los municipios en los últimos años se han vuelto muy voraces” y “han cobrado una multiplicidad de tasas sin prestación de servicios”.

Para Litvin, ese es el punto central: el cobro de una tasa exige una contraprestación concreta que, en muchos casos, no se verifica.

En el marco de la discusión sobre transparencia fiscal, Litvin destacó que la carga tributaria sobre el consumo —que incluye Ingresos Brutos y tasas municipales— tiene además un efecto regresivo: “Le afecta mucho más en porcentual al que menos tiene”.