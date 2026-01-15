Durante años, se instaló en el inconsciente colectivo la idea de que ocho vasos de agua diarios (unos dos litros) eran suficientes para mantener una adecuada hidratación.

Sin embargo, un estudio reciente realizado en Japón demuestra que esta cifra no es universal y que las necesidades reales pueden variar ampliamente entre personas.

¿Qué descubrió el nuevo estudio?

Investigadores del Instituto Nacional de Innovación Biomédica, Salud y Nutrición de Japón, encabezados por Yosuke Yamada, estudiaron a 5604 personas de 23 países, desde bebés de 8 días hasta adultos de 96 años.

El trabajo, publicado en Science, medía con precisión la cantidad de agua que ingresa y sale del cuerpo a diario, revelando una diversidad mucho mayor de lo que se creía.

El estudio se enfocó en el recambio hídrico total, que incluye el agua consumida mediante bebidas, alimentos y procesos metabólicos, así como la que se pierde por sudor, respiración, orina y otras funciones corporales. Este enfoque integral permite entender mejor cuánto líquido necesita realmente cada persona en su día a día.

Los factores que influyen en cuánta agua necesitamos

El estudio identificó múltiples variables que afectan el recambio hídrico:

Edad

Sexo

Masa muscular

Porcentaje de grasa corporal

Nivel de actividad física

Temperatura y humedad del ambiente

Altitud

Embarazo o lactancia

Nivel de desarrollo del país

Una herramienta útil para acompañar la hidratación

¿Cuánta agua hay que tomar por día?

En adultos, el recambio hídrico varió desde un litro hasta más de seis litros por día. En casos extremos, como atletas o personas expuestas a calor intenso, puede incluso superar los 10 litros diarios.

Esto demuestra que no existe una cifra universal y que cada organismo requiere una reposición diferente. El estudio también encontró que el 85% del recambio hídrico proviene de líquidos y alimentos.

Por ejemplo, si el recambio total es de 4 litros, una persona debería consumir aproximadamente 3,4 litros a través de bebidas y comida hidratante.