Mantener la piel joven y saludable es una meta para muchas personas. El colágeno, proteína clave para la elasticidad y firmeza, disminuye con el paso del tiempo, lo que provoca arrugas y pérdida de tonicidad. Sin embargo, podés estimular su producción de manera natural con una receta simple y deliciosa: la gelatina verde.

Esta preparación combina ingredientes ricos en antioxidantes y vitaminas que favorecen la regeneración celular. Además, es fácil de hacer y perfecta para incorporar a tu rutina diaria.

La gelatina frutal es un alimento para nutrir la piel de colágeno. Fuente: iStock. VASYL MYKHAILENKO

Para disfrutarla en cualquier lugar, es recomendable utilizar un buen recipiente que mantenga la temperatura adecuada, como el vaso térmico Hudson de 470 ml, que mantiene la temperatura, evita derrames y es práctico para llevar al trabajo, la facultad o en tus viajes. Su diseño ergonómico y tapa hermética lo convierten en el aliado ideal para quienes buscan comodidad y estilo.

Los ingredientes necesarios para la preparación:

1 corazón de alcachofa o zucchini

1 taza de espinacas frescas

Jugo de 1 limón

1 cucharada de miel (opcional)

1 sobre de grenetina (7 gramos)

1 taza de agua fría

1 taza de agua caliente

Para prepararla, hay que licuar el corazón de alcachofa o zucchini, las espinacas, el jugo de limón y la miel con agua fría hasta obtener una mezcla homogénea . Hidratar la grenetina en un poco de agua fría, disolverla en agua caliente y mezclarla con la preparación anterior.

Foto: Hudson.

Luego, verter en moldes y refrigerar por al menos tres horas. El resultado es una gelatina nutritiva que, consumida regularmente, puede mejorar la apariencia de la piel y fortalecer articulaciones.

Incorporar esta receta a tu dieta es una forma sencilla de cuidar tu salud desde adentro. Y si se suma accesorios prácticos como el vaso Hudson, tu rutina saludable será más fácil y cómoda, sin importar dónde estés.