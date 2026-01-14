En 2025, las cocinas experimentan un cambio radical. La tendencia de eliminar las alacenas se impone con fuerza. Los estantes abiertos se convierten en el nuevo estándar, ya que responde a un deseo de mayor funcionalidad y estética en el hogar.

Los estantes permiten exhibir productos de cocina atractivos. Los foodies y cocineros caseros encuentran en esta tendencia una oportunidad para mostrar su estilo. La organización y el diseño se vuelven esenciales en la cocina moderna. Además, la elección de productos se convierte en un reflejo de la personalidad de cada uno.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los beneficios de esta nueva tendencia

La eliminación de alacenas promueve un ambiente más ligero, ya que los estantes abiertos generan una sensación de amplitud, la cocina se transforma en un espacio más acogedor y accesible y la decoración se vuelve parte de la experiencia culinaria.

Además, los estantes permiten una fácil visualización de los ingredientes disponibles. Esto facilita la preparación de recetas y fomenta la creatividad. Los cocineros caseros disfrutan de tener todo a la vista. La organización se convierte en un aliado en la cocina.

Entre los productos más ideales para este tipo de cocina, el combo Hudson de cinco Frascos Plásticos Herméticos con Tapa Rectangulares se presenta como la mejor opción. Estos frascos no solo son funcionales, sino que también aportan un toque de elegancia. Su diseño permite mantener los ingredientes frescos y organizados.

Optar por productos que combinan estética y funcionalidad se vuelve una prioridad para estas cocinas modernas. Para ello, este tipo de frascos cumplen con estas expectativas.

Foto: Hudson.

La solución que transformará la forma en que almacenas tus alimentos en la cocina

El Set de cinco Frascos Plásticos Herméticos con Tapa Rectangulares de Hudson es la solución perfecta para mantener tus alimentos secos y frescos. Su diseño apilable y transparente permite una fácil visualización y organización, ideal para cualquier cocina moderna.

Con un cierre seguro tipo clip, estos frascos son perfectos para almacenar cereales, legumbres y snacks. Su material libre de BPA garantiza la seguridad de tus alimentos.

Para quienes desean adquirirlos, en el sitio web de la marca pueden conseguirse a