El verano invita a salir y disfrutar del aire libre. Hacer ejercicio en esta época se convierte en una actividad placentera. Sin embargo, es fundamental contar con los elementos adecuados para garantizar una experiencia segura y agradable.

A continuación, se presenta una lista esencial para quienes desean ejercitarse al aire libre durante los meses más cálidos del año.

Los elementos que no pueden faltarte al hacer ejercicio

El primer elemento en la lista es la hidratación. Llevar una buena botella isotérmica es clave para mantener el agua fresca durante todo el trayecto. La botella isotérmica Hudson se destaca por su capacidad de conservar la temperatura, ideal para ciclistas urbanos y perfiles outdoor que recorren largas distancias.

Fuente: Shutterstock.

El segundo lugar, usar un buen protector solar ayuda a prevenir quemaduras. Optar por un producto resistente al agua y de amplio espectro asegura una protección adecuada. No olvides aplicar el bloqueador antes de salir y reponerlo cada dos horas.

Además, el calzado adecuado es otro aspecto crucial. Elegir zapatillas cómodas y con buen soporte evita lesiones, mejorar el rendimiento y la seguridad en la ruta.

La ropa también juega un papel importante. Usar prendas ligeras y transpirables permite una mejor circulación del aire. Optar por colores claros ayuda a reflejar el sol y mantener una temperatura corporal adecuada durante el ejercicio.

Por otro lado, es recomendable llevar una pequeña mochila. Este accesorio permite transportar todos los elementos necesarios sin complicaciones. Asegúrate de que la mochila tenga compartimentos para organizar mejor tus pertenencias.

Finalmente, es recomendable llevar elementos básicos como vendas, desinfectante y analgésicos puede ser útil en caso de cualquier imprevisto.

Ejercicio en verano: los imprescindibles que tenés que tener sí o sí antes de salir de casa (foto: Pexels).

