Se aproxima la tormenta del siglo con fuertes vientos, nieve y lluvias intensas: todas estas zonas están bajo alerta.

En España, la nieve en cotas bajas llegará de nuevo el fin de semana por una nueva borrasca con aire frío que podría alcanzar al país y dejar nevadas a partir de 700-1000 metros, y por tanto, zonas de meseta y páramos del norte y este de la península, con mayor probabilidad el sábado.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, tras informar de que “de cara al fin de semana, es probable que una borrasca acompañada de aire frío alcance nuestro país”, con nieve, frío, heladas y precipitaciones en buena parte del territorio.

El ambiente será frío con máximas inferiores a 10 grados en la mayor parte del territorio salvo en áreas costeras y cercanas a la costa; las heladas se extenderán por amplias zonas del interior.

Las precipitaciones podrán ser fuertes a nivel local, además de persistentes y con tormenta en zonas de Galicia, sur de Andalucía, nordeste peninsular y área mediterránea, incluidas las islas Baleares.

Del Campo ha precisado que sin embargo todavía es pronto para identificar las zonas exactas en donde las precipitaciones serán más abundantes. Ha explicado que la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar a precipitaciones los próximos días en buena parte de la península, localmente fuertes y persistentes en el oeste peninsular y durante el fin de semana en puntos sobre todo del área mediterránea.

Nieve también en zonas bajas

Bajarán las temperaturas y nevará en zonas de montaña sin descartarse “en áreas más bajas, especialmente el sábado y el domingo”, ha declarado Rubén del Campo. Además, habrá heladas en el interior peninsular, sobre todo en el norte y en el centro.

En cuanto al pronóstico para este miércoles “lo más destacado es la posibilidad de chubascos fuertes en el sur de Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz”, sin descartarse en la de Málaga.

En el resto del país, el tiempo será en general más estable, aunque con algo de lluvia en el Cantábrico, zona centro y mitad sur.

Para el jueves se espera un ambiente más frío

Aunque el ambiente será más frío, se superarán los 18° en puntos del área mediterránea. El jueves será un día marcado por la inestabilidad al formarse una borrasca al noroeste de la península.

Uno de sus frentes atravesará el territorio y dejará lluvias que avanzarán de oeste a este, aunque sin llegar a la vertiente mediterránea ni a Baleares.

En Galicia estas lluvias serán abundantes, sobre todo en el oeste de la comunidad, donde podrán ser fuertes y persistentes.

Paralelamente, nevará copiosamente en la cordillera Cantábrica y en los sistemas Ibérico y central, a partir de 1.200-1.400 metros. Además soplará el viento con fuerza en el tercio norte de la península.

Por otro lado, en los valles y zonas bajas del interior del este se formarán bancos de niebla densos y persistentes.

Las temperaturas el jueves serán algo más bajas que en la jornada anterior, con heladas en zonas del centro y este peninsular. En Castilla y León y en la zona centro los valores diurnos quedarán por debajo de los 10°.

El viernes será un día de nuevo con tiempo lluvioso en amplias zonas del territorio, especialmente abundantes en Galicia, sur de Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental, donde podrán ser localmente fuertes y persistentes.

En el oeste de Galicia y de Andalucía la nieve aparecerá ese día a partir de unos 1.400 metros aunque a últimas horas la cota podría bajar hasta 800 metros.

¿Qué se espera para el fin de semana?

De cara al fin de semana, es probable que una borrasca acompañada de aire frío alcance el país, con precipitaciones en buena parte del territorio. Bajarán las temperaturas y podrá aparecer la nieve a partir de unos 700-1.000 metros.

El domingo es probable que las lluvias localmente intensas queden más acotadas al este peninsular, especialmente a Cataluña, área mediterránea y Baleares.

En cuanto a la situación en Canarias, de cara al viernes y fin de semana las precipitaciones irán ganando intensidad en el norte de las islas y podrán afectar también a Lanzarote y Fuerteventura, especialmente el domingo.

Con información de EFE