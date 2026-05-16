En tiempos donde la cocina casera gana cada vez más protagonismo, encontrar recetas prácticas y originales se vuelve clave para salir de lo habitual sin complicarse demasiado. En ese contexto, las versiones más simples de clásicos dulces pisan fuerte, y entre ellas aparecen opciones como las rosquitas sin harina, ideales para quienes buscan algo rico, distinto y fácil de preparar con pocos ingredientes. Si bien la receta original suele llevar mango, una fruta menos común en el consumo cotidiano argentino, esta versión se puede adaptar fácilmente con banana, una alternativa accesible, económica y disponible todo el año. La preparación combina banana con coco rallado y huevos para lograr una masa homogénea que, en pocos minutos de horno, se transforma en un postre ideal para acompañar el mate o el café. Para hacerlas, primero hay que pisar bien las bananas hasta obtener un puré. Luego, se mezclan con coco rallado, huevos y una pequeña cantidad de polvo para hornear. Una vez integrada la preparación, se vierte en moldes individuales y se lleva al horno precalentado a temperatura media durante aproximadamente 10 a 12 minutos. Al momento de cocinar, elegir un buen recipiente marca la diferencia en el resultado. Una opción práctica es utilizar una fuente como la asadera cuadrada Hudson, que gracias a su doble capa antiadherente permite que las rosquitas no se peguen y se desmolden con facilidad. Además, su diseño compacto y profundo resulta ideal para este tipo de preparaciones caseras, desde recetas dulces como bizcochuelos hasta platos salados. Su acabado en color cobre, en tanto, suma un detalle moderno que acompaña bien cualquier cocina. Más allá de su sabor, uno de los puntos fuertes de esta receta es su perfil nutricional. La banana aporta energía a partir de azúcares naturales, además de ser rica en potasio, un mineral clave para el funcionamiento muscular. También contiene fibra, que favorece la digestión y genera mayor saciedad. En combinación con el coco y los huevos, el resultado es un snack equilibrado que se puede disfrutar sin excesos.