El calendario de pagos de Anses para junio de 2026 ya tiene fechas confirmadas y hay un grupo de jubilados que cobrará antes que el resto. La organización del cronograma según la terminación del DNI volvió a generar consultas entre quienes esperan el depósito junto con el medio aguinaldo.

Durante junio, además del haber mensual, los jubilados y pensionados recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC). A eso se suma el aumento por movilidad del 2,58%, que también impactará en otras prestaciones sociales que paga Anses.

La expectativa está puesta en los primeros depósitos del mes y en cómo quedarán distribuidos los pagos para quienes cobran la jubilación mínima, las pensiones y asignaciones. El esquema ya fue oficializado y alcanza a millones de beneficiarios en todo el país.

Durante junio, además del haber mensual, los jubilados y pensionados recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC). Fuente: Shutterstock / Canva

Fechas confirmadas para jubilados en junio con aumento y aguinaldo

Los jubilados que cobran el haber mínimo serán los primeros en recibir el depósito en junio. El cronograma comenzará el lunes 8 de junio y avanzará de acuerdo con la terminación del DNI.

En estos pagos también se acreditará el medio aguinaldo, uno de los ingresos más esperados del año por los beneficiarios de Anses..

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

Luego continuará el resto del calendario para quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Calendario de pagos Anses para jubilaciones que superan el haber mínimo

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cobrarán en la última semana de junio. En estos casos, Anses agrupa dos terminaciones de DNI por jornada.

El pago incluirá el aumento del 2,58% y también el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

El cronograma fue difundido junto con las fechas de otras prestaciones sociales administradas por Anses.

Muchos beneficiarios consultan cada mes el calendario para evitar demoras y confirmar cuándo estará disponible el dinero en sus cuentas bancarias.

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cobrarán en la última semana de junio. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Miguel AF

AUH, PNC y AUE: cuándo cobran las prestaciones de Anses en junio

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también comenzarán a pagarse desde el 8 de junio. El esquema se ordenará por terminación de documento durante toda esa semana.

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio.

La AUH y la Asignación por Embarazo (AUE) compartirán el mismo calendario de pagos que las jubilaciones mínimas.

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Prestación por Desempleo y asignaciones familiares: las fechas de cobro de junio

La Prestación por Desempleo tendrá pagos desde el 23 de junio. Las fechas coincidirán con parte del cronograma de jubilaciones superiores al haber mínimo.

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

En tanto, las Asignaciones Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción estarán disponibles entre el 10 de junio y el 14 de julio para todas las terminaciones de DNI.

Las Asignaciones Familiares de PNC también se pagarán desde el 8 de junio hasta el 14 de julio, según confirmó Anses en el calendario oficial de junio de 2026.