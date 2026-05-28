Miles de argentinos necesitan la constancia de CUIL para hacer trámites bancarios, acceder a prestaciones sociales o gestionar documentación laboral. Sin embargo, muchas personas todavía creen que deben pedir turno o acercarse a una oficina de ANSES para obtenerla.

El organismo recordó que este documento puede descargarse de manera online desde cualquier celular o computadora. El trámite es gratuito, rápido y la constancia no tiene vencimiento.

El trámite es gratuito, rápido y la constancia no tiene vencimiento. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

La medida busca agilizar consultas y evitar demoras innecesarias en las oficinas. Además, ANSES aclaró en qué casos el CUIL se genera automáticamente y cuándo es necesario realizar una gestión presencial.

Cómo sacar la constancia de CUIL online desde la web de ANSES

La constancia de CUIL puede descargarse directamente desde la página oficial de ANSES. El documento se obtiene en pocos minutos y no requiere firma ni sello del organismo.

El Código Único de Identificación Laboral sirve para registrar aportes jubilatorios y acceder a distintos beneficios sociales.

También suele ser solicitado en bancos, hospitales y otras entidades públicas.

Entre las principales funciones del CUIL se encuentran las siguientes:

Registrar aportes jubilatorios.

Cobrar AUH y Asignaciones Familiares.

Acceder a jubilaciones y pensiones.

Realizar trámites bancarios.

Gestionar prestaciones sociales.

Desde ANSES recordaron que el CUIL se genera automáticamente cuando una persona tramita el DNI por primera vez. Por eso, la mayoría de los ciudadanos ya cuenta con este código activo.

Cuándo hay que hacer el trámite presencial para obtener el CUIL

Aunque la constancia puede descargarse online, algunas personas deben realizar un trámite presencial para generar el CUIL por primera vez. En esos casos, no es necesario solicitar turno previo.

El organismo indicó que quienes no tengan CUIL deberán acercarse a una oficina de ANSES con la documentación correspondiente .

El trámite se realiza de manera presencial y gratuita. La documentación requerida cambia según cada situación:

Argentinos mayores de 18 años: DNI.

Menores de edad: partida de nacimiento y DNI de los padres.

Extranjeros: DNI para extranjeros o documentación migratoria.

Personas adoptadas: sentencia de adopción y DNI.

ANSES explicó además que los extranjeros que trabajen en relación de dependencia deberán gestionar primero un CUIL provisorio. Luego podrán solicitar el definitivo y realizar la unificación correspondiente.

Qué documentación pide ANSES para descargar o tramitar el CUIL

La documentación necesaria depende de la edad, nacionalidad y situación migratoria de cada persona. Por ese motivo, ANSES recomienda revisar previamente qué requisitos corresponden en cada caso.

En algunos trámites también pueden solicitar partidas de nacimiento legalizadas o documentación emitida por Migraciones. Esto ocurre principalmente con ciudadanos extranjeros o residentes permanentes en el exterior.

Entre los documentos más solicitados aparecen los siguientes:

DNI vigente.

Partida de nacimiento.

Pasaporte.

Expediente migratorio.

Formulario PS 1.48 para unificación de CUIL.

El organismo recordó que las partidas emitidas en ciertos países están exceptuadas de traducción y apostilla. Entre ellos aparecen Brasil, Uruguay, Chile, España, Italia y Paraguay.

Paso a paso: cómo obtener la constancia de CUIL sin turno

ANSES detalló que el trámite puede resolverse de forma online si la persona ya tiene CUIL asignado. La constancia puede descargarse desde la web oficial o mediante Mi ANSES.

También existe la posibilidad de solicitar información llamando al 130 o acercándose a una oficina sin turno. El objetivo es facilitar el acceso al documento en todo el país.

Estos son los pasos básicos para obtener el CUIL:

Reunir la documentación correspondiente.

Ingresar al sitio oficial de ANSES.

Descargar la constancia online.

Presentarse en una oficina si no tiene CUIL generado.

Paso a paso para solicitar la constancia de CUIL. (Fuente: Archivo)

La constancia de CUIL no tiene fecha de vencimiento y puede utilizarse en múltiples trámites.

Por eso, ANSES recomienda guardarla en formato digital para acceder rápidamente cuando sea necesaria.