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Este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este viernes, 29 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5085 - Linterna

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de mayo

 1°5085 11°5675
 3726  12°1530
 3°4080 13°2331 
 7681  14°4513 
 2780  15°8634 
 6°3707  16°3273
 6274  17°4021 
 5881  18°5059 
 2467  19°4274 
 10°8205 20°4567 

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¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza claridad y guía. Buscas iluminar dudas y encontrar dirección.

También sugiere verdades ocultas por descubrir. Avanza con prudencia y confía en tu intuición.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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