Este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este viernes, 29 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5085 - Linterna

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de mayo

1° 5085 11° 5675 2° 3726 12° 1530 3° 4080 13° 2331 4° 7681 14° 4513 5° 2780 15° 8634 6° 3707 16° 3273 7° 6274 17° 4021 8° 5881 18° 5059 9° 2467 19° 4274 10° 8205 20° 4567

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza claridad y guía. Buscas iluminar dudas y encontrar dirección.

También sugiere verdades ocultas por descubrir. Avanza con prudencia y confía en tu intuición.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.